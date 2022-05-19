19.05.2022
«Фотофест-2022» в Историческом музее: первые итоги и впечатления
19.05.2022
В Магнитогорске назначен новый прокурор
19.05.2022
ММК презентует свои достижения на рынке трубной продукции участникам общероссийской конференции
19.05.2022
Экс-чиновника из Чесмы, который получил взятку ячменем, оставили на свободы
19.05.2022
«Фотофест-2022» в Историческом музее: первые итоги и впечатления
19.05.2022
КСП проанализировала цены на детскую стоматологию в Челябинске
В Магнитогорске назначен новый прокурор
В Челябинске «по-тихому» возобновили установку бордюров вдоль трамвайных путей
18.05.2022
В Челябинске все скульптуры готовы к песочному фестивалю
18.05.2022
Южный Урал вошел в ТОП самых дорогих регионов по стоимости санаторного отдыха
17.05.2022
Чуриловцы бьют тревогу по поводу засохших деревьев на улице Сергея Герасимова
16.05.2022
Эксперты: Членству Швеции и Финляндии в НАТО может помешать «курдский вопрос»
16.05.2022