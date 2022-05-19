В Магнитогорске назначен новый прокурор

Назначен прокурор Орджоникидзевского района Магнитогорска (Челябинская область). Им стал Павел Диденко. Ранее он занимал аналогичную должность в Металлургическом районе Челябинска.

Во время визита в Магнитогорск прокурор региона Карен Габриелян представил коллективу прокуратуры нового прокурора Орджоникидзевского района Павла Диденко. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Диденко служит в прокуратуре более 17 лет, последние пять лет он занимал должность прокурора Металлургического района Челябинска.

По итогам конкурса профессионального мастерства за 2019 год Павел Диденко признавался лучшим прокурором района, а возглавляемая им прокуратура – лучшей.