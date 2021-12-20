В Магнитогорске назвали победителей технической игры

На заключительном в этом году заседании Общественной молодежной палаты при Магнитогорском городском Собрании (Челябинская область) чествовали победителей и призеров игры «Коридоры власти».

Председатель Молодежной палаты Денис Савельев и начальник подразделения по молодежной политике Евгения Батырова вручили капитанам команд кубки и благодарственные письма.

Напомним, что первое место среди школ заняла команда «Ученинический совет» (школа № 5), среди учебных заведений - Historiki из технического университета и среди общественных организаций - молодежная палата при Собрании депутатов. А всего в финал прошли 9 команд из почти 30 заявившихся.

«Коридоры власти» - игра для вовлечения молодежи в социальную жизнь города, где в доступной форме командами предлагаются различные пути решения городских задач и проблем. Напомним, что в этом году игра проходила онлайн в два этапа, а победителей определяли по трем номинациям.