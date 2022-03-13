Правительство РФ озвучило число беженцев, которое примет Челябинская область

Челябинская область сможет принять у себя 565 беженцев, покинувших Украину, ДНР и ЛНР. Об этом говорится в постановлении правительства РФ о распределении людей, которые в экстренном порядке прибывают на территорию России.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Больше всего беженцев примет Краснодарский край – 5330 человек, Крым – 4788, Ростовская область – 4725 и Белгородская область – 4547.

В Уральском федеральном округе больше всего вынужденных переселенцев намерены разместить в Свердловской области (1650 человек) и Тюменской области (1600 человек). Челябинская область, согласно документу, примет 565 человек.

Напомним, Челябинская область первой среди субъектов России заявила о своей готовности принять и разместить на своей территории беженцев из ДНР и ЛНР. В регионе готовы открыть 23 пункта временного размещения (ПВР) для граждан из Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР), в том числе два ПВР создается для детей, оставшихся без попечения родителей.

Кроме того, в Челябинской области, как и во всех регионах страны, Почта России запускает программу трудоустройства беженцев. По ней можно устроиться на работу оператором связи, почтальоном, а также на другие вакансии, которые открыты в конкретном субъекте РФ.

В регионе открыта «горячая линия» для вынужденных переселенцев. Беженцы могут позвонить в любое время суток по номеру круглосуточного многоканального телефона – 8-800-201-90-33.