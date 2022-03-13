13.03.2022
Жительница Магнитогорска полгода отправляла деньги «брокеру»
13.03.2022
У отряда бойцов «Рифей» праздник
13.03.2022
Правительство РФ озвучило число беженцев, которое примет Челябинская область
13.03.2022
За сутки коронавирус подтвержден у 923 южноуральцев
12.03.2022
Для безопасности движения: в Челябинске усовершенствован светофор на Братьев Кашириных
12.03.2022
Минцифры: Отключение от точки обмена трафика LINX не повлияет на скорость интернета в России
Правительство РФ озвучило число беженцев, которое примет Челябинская область
Власти Челябинской области выразили соболезнование родным погибшего на Украине Данила Василенко
10.03.2022
В военном городке Чебаркуля охранять правопорядок полицейским помогут военные
10.03.2022
Южноуральцы жалуются на резкий рост цен на ряд продуктов и товаров
09.03.2022
Южноуральцев, переболевших ковидом, приглашают пройти углубленную диспансеризацию
09.03.2022
В России вводятся новые детские пособия
08.03.2022