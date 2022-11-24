В Магнитогорске полиция поблагодарила металлурга за активную гражданскую позицию

Сегодня, 24 ноября, день для коллектива производства металла с покрытием ПАО «ММК» (Челябинская область) начался необычно. Начальник штаба УМВД России по городу Магнитогорску полковник внутренней службы Сергей Сальников специально приехал на предприятие, чтобы вручить благодарственное письмо сотруднику производства Андрею Ветрову за активную гражданскую позицию.

Так случилось, что Андрей Ветров обнаружил возле банкомата 60 тысяч рублей и банковскую карту. Рядом с банкоматом никого не было, и Андрей предпринял все необходимые действия, чтобы найти собственника денежных средств, а когда ему это сделать не удалось, он отнес находку в ОП «Правобережный». Далее к поиску хозяина денег подключились сотрудники полиции. Они установили, что магнитогорцу при внесении денежных средств на счет через банкомат стало плохо, и он оставил их, не завершив операцию. Найдя хозяина, полицейские вернули деньги, а 35-летний магнитогорец поблагодарил за неравнодушие работника комбината.

Вручая Андрею Ветрову благодарственное письмо в торжественной обстановке и в присутствии коллег, Сергей Сальников отметил, что очень приятно встречать по жизни таких отзывчивых, честных граждан, и поблагодарил металлурга за правильно выбранные действия.

Поздравляя Андрея Ветрова, коллеги по производству отметили, что знают его порядочность, доброту: поступить по-другому он просто не мог.