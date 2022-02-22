В Магнитогорске принимают предложения от жителей по благоустройству

В Магнитогорске (Челябинская область) дан старт работе по обновлению общественных пространств в 2023 году.

На заседании общественной комиссии по проектам благоустройства под председательством спикера Собрания Александра Морозова объявлено о начале сбора предложений от жителей по общественным территориям, которые, по их мнению, желательно благоустроить в будущем году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Он инициирован «Единой Россией».

В этом году, например, как только сойдет снег, строители приступят к реконструкции двух общественных мест. Это Парк трёх поколений и сквер имени Чайковского на левом берегу.

А сейчас, по 27-е февраля включительно, город принимает предложения уже на 2023 год.

Присылать свои идеи можно на адрес электронной почты: fkgs2022@magnitogorsk.ru или самостоятельно опустить заявку в контейнеры, расположенные в городской и районных администрациях.

«Горожане уже привыкли к тому, что шестой год какая-нибудь общественная территория преображается. Люди присылают свои предложения. Конечно, не все, но довольно значительная часть магнитогорцев. Для чего мы так детально прорабатываем проекты, советуемся с жителями? Для того, чтобы магнитогорцы приняли участие в реализации этой программы, чувствовали заинтересованность, стали хозяевами своей территории, потому что, если человек станет хозяином города, то будет беречь и хранить сделанное», - подчеркнул Александр Морозов.