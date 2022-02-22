22.02.2022
Мужчина, расстрелявший работников РЖД в Карталах, задержан
22.02.2022
Лежала на снегу без сознания: в Копейске третьеклассники избили одноклассницу
22.02.2022
За сутки заболело ковидом 3408 южноуральцев, умер 21
22.02.2022
В Магнитогорске принимают предложения от жителей по благоустройству
22.02.2022
Начальник Главгосэкспертизы России побывал в родном Магнитогорске и на родном ММК
22.02.2022
Минэкологии Челябинской области призывает южноуральцев не мусорить на водоемах
В Магнитогорске принимают предложения от жителей по благоустройству
10.02.2022
Челябинские власти просят горожан оценить результаты благоустройства прошлого года
08.02.2022
В Челябинске заключены контракты на благоустройство и озеленение территории рядом с «Юностью»
24.12.2021
Челябинцам показали, как будет выглядеть территория рядом с «Юностью»
15.12.2021
Копейск получил представление прокуратуры за «косяки» при благоустройстве
Можно ноги переломать: челябинцы активно жалуются на грязные снежные кучи и наледь
21.02.2022
Челябинские эко-активисты отказались от иска к Томинскому ГОКу
19.02.2022
Силовики задержали замминистра здравоохранения Челябинской области
18.02.2022
Позитивно и вдохновляюще: Глава Курчатовского района провел праздничный прием для защитников Отечества
18.02.2022
На Цвиллинга второе ДТП за неделю: пора демонтировать бордюры?
17.02.2022