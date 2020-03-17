В Магнитогорске школьников учат грамотному потреблению

Определены победители десятого городского конкурса «Основы потребительских знаний» на Кубок Магнитогорского Собрания депутатов (Челябинская область).

Он ежегодно проходит в преддверии Всемирного дня защиты прав потребителей, который отмечается 15 марта. Цель благая - повышение уровня потребительской культуры учащихся, а также развитие у них интереса к изучению основ законодательства о защите прав потребителей.

Именно поэтому председатель жюри, спикер городского Собрания Александр Морозов напутствовал ребят: «Хороших людей должно быть больше! И желательно, чтобы вы были сильными и умными! Уже сейчас многие из вас знают о правах потребителей больше, чем многие взрослые. Применяйте свои знания на практике!».

В этом году за главный приз - Кубок городского Собрания - сражались более десятка команд. В финал вышли семь.

Им предстояло пройти самопрезентацию по теме ответственного потребления, правильно ответить на вопросы-загадки, грамотно разобраться в конкретной жизненной ситуации и озвучить верный ответ со ссылкой на статьи закона о защите прав потребителей.

Лучше всех это получилось у команды школы №58. Им досталось первое место, Кубок городского Собрания и денежная премия. А самое главное – у них есть полезные знания, которые обязательно пригодятся им в жизни.