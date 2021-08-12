В Магнитогорске торжественно отметят пятилетний юбилей индустриального парка

Сегодня, 12-го августа, исполняется пять лет с момента образования в Магнитогорске (Челябинская область) компании «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК», ставшей за эти годы успешной инвестиционной площадкой и эффективным инструментом поддержки и развития малого и среднего бизнеса.

Индустриальный парк был создан ПАО «ММК» 12-го августа 2016-го года на освободившихся площадях производственной площадки калибровочного завода. Сегодня среди его учредителей, помимо комбината, Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ». В 2017-м году ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» получило аккредитацию в Минпромторге РФ, что дало право получения мер государственной поддержки.

Как отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, для Магнитогорского металлургического комбината созданный им индустриальный парк – в первую очередь не объект для получения прибыли, а скорее эффективный инструмент поддержки и развития среднего и малого бизнеса, грамотное решение проблем территории с мощным градообразующим предприятием, что в свою очередь повышает инвестиционную привлекательность всей Магнитки.

Для потенциальных инвесторов и действующих резидентов индустриальный парк Магнитки (один из трех в Челябинской области) обладает целым комплексом преимуществ.

По словам директора ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» Владимира Дрёмова, резиденты парка пользуется максимальной поддержкой, которая только возможна по федеральному и региональному законодательству. Для них обнулены ставки налога на имущество, налога на землю, транспортного налога, а ставка налога на прибыль снижена на три с половиной процента, что делает «ММК - ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» еще более привлекательным для инвесторов.

Действует лояльная арендная ставка, которая примерно вдвое ниже средней арендной ставки в Магнитогорске.

Арендаторам оказывается поддержка и со стороны ММК, который на конкурсной основе оказывает софинансирование проектов резидентов по созданию новых или расширению действующих производств.

В парке, занимающем площадь 65 гектаров, - высокая степень подготовленности промышленных помещений. В распоряжении резидентов вся необходимая инфраструктура, позволяющая в минимальные сроки запустить производственный процесс.

Площадка обеспечена всеми необходимыми энергетическими ресурсами: электроэнергией, промышленной водой, пожарно-питьевой водой, природным газом, хозфекальной и промливневой канализациями. Осуществляется проект по прокладке кислородопровода.

На площадке есть развитая железнодорожная сеть, имеющая прямые выходы на внутренний железнодорожный парк ММК и Южно-Уральскую железную дорогу. Аналогов этой площадки в Магнитогорске нет, да и в стране их единицы.

Индустриальный парк уже заполнен более чем на половину, в нем работают 36 компаний-резидентов, среди которых есть и крупные якорные арендаторы, занимающие площади от двадцати тысяч квадратных метров каждый.

За пять лет на площадке создано более тысячи рабочих мест. Резидентами инвестировано в собственное производство более 750-ти миллионов рублей, что говорит о высоком доверии к управляющей компании и уверенности в перспективах дальнейшего роста.

За первую пятилетку своего развития парк прошел путь от площадки с инвестиционной привлекательностью ниже средней по отрасли, до одного из отраслевых лидеров. По итогам 2020-го года ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК вошел в «высшую лигу» инвестиционных площадок страны.

Как сообщил Владимир Дрёмов, рассматривается ряд предложений по созданию на площадке индустриального парка металлосервисных центров, где, как предполагается, из металла ММК будут подготавливать комплекты и отправлять на машиностроительные заводы по всей России.

Сейчас все крупные потребители металла стараются быть ближе к производителям, в том числе для снижения логистических издержек.

В ближайшее время на площадке появится крупный производитель неформованных огнеупоров, а также дочернее предприятие одного из крупнейших машиностроительных концернов России. Расширяют бизнес и действующие резиденты. Так, завод металлургических раскислителей, организовавший два года назад выпуск раскислителей для стали, создает производство брикетированных ферросплавов.

Продолжает активно развиваться инфраструктура индустриального парка. До конца текущего года планируется завершить реконструкцию железнодорожного приемосдаточного парка с буквенным обозначением «Г».

Реализация этого проекта, оцениваемого в 53 миллиона рублей, позволит компаниям-резидентам подавать вагоны напрямую в сеть Южно-Уральской железной дороги без лишнего пробега через весь комбинат. Десять лет назад парк «Г» был законсервирован, а на месте путей успел вырасти лес.

Сейчас пути длиной 450 метров очистили от деревьев и кустарников, восстановлено станционное здание, где будут работать диспетчеры и приемосдатчики; планируется внедрить систему автоматического распознавания и провешивания грузов с интеграцией в корпоративную систему ММК.

Кроме того, в индустриальном парке продолжается модернизация железнодорожных путей, общая протяженность которых превышает 15 километров.

Также продолжается реконструкция почти километровой центральной автодороги индустриального парка. В скором времени должен пройти сертификацию медпункт индустриального парка, отремонтированный и оборудованный в этом году. На объекте площадью 120 квадратных метров сотрудники компаний-резидентов смогут проходить предрейсовый медосмотр, прививаться и получать ряд услуг из разряда ЛФК.

В компании уверены, что индустриальный парк находится лишь в самом начале большого пути по развитию инвестиционной привлекательности города металлургов. А ПАО «ММК» очередной раз подтверждает свою социальную направленность: при его поддержке открываются новые производства, создаются новые рабочие места. А это, в свою очередь, - зарплаты, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней.

Сегодня в ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» пройдет торжественное мероприятие, посвященное первой пятилетке магнитогорской инвестиционной площадки, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».