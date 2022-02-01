01.02.2022
В Магнитогорске водители трамваев массово уходят на больничный
01.02.2022
В Челябинской области открылись новые поликлиники для пациентов с симптомами ковида
01.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на 2 февраля
01.02.2022
ВТБ и Yandex.Cloud разработали уникальный голос для финансового ассистента
01.02.2022
На Южном Урале пройдет юбилейная «Лыжня России»
01.02.2022
Исторический музей Южного Урала подписал соглашение с Госархивом и договор с ЮУрГУ
В Магнитогорске водители трамваев массово уходят на больничный
01.02.2022
Далеко не все водители челябинского электротранспорта готовы работать без кондуктора
31.01.2022
«ЧелябГЭТ» повысил часовые тарифные ставки водителей троллейбусов и трамваев
31.01.2022
Вакцинация не помогла? В Челябинске водители общественного транспорта массово уходят на больничный
31.01.2022
Руководство «ЧелябГЭТа» заподозрило водителей в предоставлении липовых справок о медотводе
Текслер: Нам нужны тысячи человек, чтобы полностью закрыть потребность в здравоохранении
31.01.2022
Куляшов не сделал, а Ксензов сделает: челябинцы надеются, что новый зам Котовой вернет на Советскую и Пушкина двустороннее движение
28.01.2022
В Челябинске приостановили ограждение трамвайных путей: работы оказались не согласованы с ГИБДД
27.01.2022
В Челябинске задержан чиновник из минстроя
27.01.2022
Новая жизнь Карабаша: в «медном» городе Южного Урала появится маленькая Швейцария
27.01.2022