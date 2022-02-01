В Магнитогорске водители трамваев массово уходят на больничный

Непростая ситуация сложилась в МП «Маггортранс». Многие водители находятся на больничном. В связи с чем выпуск трамваев на линию приходится корректировать.

Как сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска, многие водители трамваев ушли на больничный. Сейчас в первую очередь обеспечиваются транспортом основные трамвайные направления города.

Горожан просят с понимаем отнестись к сложившейся ситуации, планировать свой маршрут заранее и рассмотреть возможность добраться до места назначения с пересадкой.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в Челябинске, где наблюдается острая нехватка водителей общественного транспорта, имеющиеся кадры начали уходить на больничный. Принимаются меры для бесперебойного обеспечения пассажирских перевозок.