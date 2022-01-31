Вакцинация не помогла? В Челябинске водители общественного транспорта массово уходят на больничный

В Челябинске, где наблюдается острая нехватка водителей общественного транспорта, имеющиеся кадры начали уходить на больничный. Принимаются меры для бесперебойного обеспечения пассажирских перевозок.

Об этом сообщил сегодня, 31 января, на аппаратном совещании заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«Увеличилось количество водителей, которые ушли на больничный. Сейчас их 24. Корректируем графики. Продолжаем прием на работу новых сотрудников. На прошлой неделе было принято десять водителей, еще десять отправлены на медицинский осмотр», - сказал чиновник.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в Челябинске возник дефицит водителей автобусов, троллейбусов и трамваев. Это связано с существенным обновлением подвижного состава. Предприятия-перевозчики предлагают достойные условия труда своим сотрудникам, в том числе — иногородним.

По вопросам трудоустройства можно обращаться по следующим телефонам:

МУП «Служба организации движения» (водители автобусов) — 217-62-70, 217-62-33, 8-912-081-0000.

ООО «ЧелябГЭТ» (водители трамваев и троллейбусов) — 778-60-87.