В Магнитогорске выстаивают взаимодействие с волонтёрами

Депутаты Магнитогорска (Челябинская область) утвердили Порядок работы с добровольческими организациями.

Прописана система взаимодействия, в основе которой подписанное с двух сторон соглашение о сотрудничестве.

Председатель Собрания Александр Морозов отметил, что волонтёрство как официально признанное движение стало активно оформляться в 2018 году, когда Президент РФ объявил год волонтёра.

«И, действительно, мы сейчас видим, как много они помогают, как они нужны», - подчеркнул спикер.

Сегодня в Магнитогорске без помощи добровольцев не обходится ни одно важное общественное мероприятие. А в период карантинных мер они взяли на себя часть забот по доставке нуждающимся продуктовых наборов.

Кстати, первой волонтёрской организацией в городе металлургов стала созданная в 2008 году студентами технического университета организация «По зову сердца». Она продолжает свою деятельность и сегодня.

Позже к ним присоединились «Волонтеры Победы», «Серебряные волонтеры» и «Рыцари овального стола».

В этих организациях зарегистрировано около 3,5 тысячи горожан, актив составляет порядка 300 человек.