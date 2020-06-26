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В Магнитогорске выстаивают взаимодействие с волонтёрами

Общество
Сегодня, 15:51

Депутаты Магнитогорска (Челябинская область) утвердили Порядок работы с добровольческими организациями.

Прописана система взаимодействия, в основе которой подписанное с двух сторон соглашение о сотрудничестве.

Председатель Собрания Александр Морозов отметил, что волонтёрство как официально признанное движение стало активно оформляться в 2018 году, когда Президент РФ объявил год волонтёра.

«И, действительно, мы сейчас видим, как много они помогают, как они нужны», - подчеркнул спикер. 

Сегодня в Магнитогорске без помощи добровольцев не обходится ни одно важное общественное мероприятие. А в период карантинных мер они взяли на себя часть забот по доставке нуждающимся продуктовых наборов.

Кстати, первой волонтёрской организацией в городе металлургов стала созданная в 2008 году студентами технического университета организация «По зову сердца».  Она продолжает свою деятельность и сегодня.

Позже к ним присоединились «Волонтеры Победы», «Серебряные волонтеры»  и «Рыцари овального стола».

В этих организациях зарегистрировано около 3,5 тысячи горожан, актив составляет порядка 300 человек.

 

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