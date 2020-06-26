В Магнитогорске выстаивают взаимодействие с волонтёрами
Депутаты Магнитогорска (Челябинская область) утвердили Порядок работы с добровольческими организациями.
Прописана система взаимодействия, в основе которой подписанное с двух сторон соглашение о сотрудничестве.
Председатель Собрания Александр Морозов отметил, что волонтёрство как официально признанное движение стало активно оформляться в 2018 году, когда Президент РФ объявил год волонтёра.
«И, действительно, мы сейчас видим, как много они помогают, как они нужны», - подчеркнул спикер.
Сегодня в Магнитогорске без помощи добровольцев не обходится ни одно важное общественное мероприятие. А в период карантинных мер они взяли на себя часть забот по доставке нуждающимся продуктовых наборов.
Кстати, первой волонтёрской организацией в городе металлургов стала созданная в 2008 году студентами технического университета организация «По зову сердца». Она продолжает свою деятельность и сегодня.
Позже к ним присоединились «Волонтеры Победы», «Серебряные волонтеры» и «Рыцари овального стола».
В этих организациях зарегистрировано около 3,5 тысячи горожан, актив составляет порядка 300 человек.
Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.