17.03.2023
Глава Нагайбакского района, подавший в отставку, пока продолжает исполнять полномочия
17.03.2023
В Челябинске произошел пожар в сауне на Свердловском проспекте
17.03.2023
На Южном Урале пройдет XII международный фестиваль «Денис Мацуев представляет…»
17.03.2023
«Ростелеком» оснастил цифровой инфраструктурой свыше 400 школ Челябинской области
17.03.2023
Экс-глава Еманжелинского сельского поселения отправлен под домашний арест
17.03.2023
Семейный подряд: посредником при передаче взятки налоговику из Челябинска оказался его отец
В Магнитогорске выяснили, в какой школе дети лучше знают права потребителя
10.03.2023
В Челябинске скоро начнут шутить веселые и находчивые школьники со всего региона
03.03.2023
Наталья Котова поблагодарила организаторов «Русского мира» за вложенную в него душу
29.12.2021
Текслер: Прошу обратить внимание на занятость школьников во время новогодних каникул
18.12.2019
Школьники Златоуста будут ездить бесплатно в общественном транспорте
Челябинская область готовится к «большой воде»
16.03.2023
Молодые солисты Москвы проведут в Челябинске «Худсовет»
16.03.2023
Халатность чиновников Магнитогорска при расселении аварийного дома обернулась уголовным делом
16.03.2023
Глава Нагайбакского района досрочно слагает полномочия после трагедии в Фершампенуазе
15.03.2023
Магнитогорский «Металлург» вышел в полуфинал «Востока»
15.03.2023