В Магнитогорске выяснили, в какой школе дети лучше знают права потребителя

По традиции в Магнитогорске (Челябинская область) среди школьников города был проведен конкурс «Основы потребительских знаний» на Кубок городского Собрания.

Этот конкурс на знание потребительского законодательства проводится совместно с городским Объединением защиты прав потребителей и управлением образования уже на протяжении 13 лет.

«Цель конкурса - повышение уровня потребительской культуры учащихся, а также развитие у них интереса к изучению основ законодательства о защите прав потребителей», - рассказал председатель ОЗПП Владимир Зяблицев.

В этом году на конкурс заявились почти два десятка команд из образовательных учреждений всех районов города. Пять команд вышли в финал, который состоялся в гимназии №53.

Председатель жюри, спикер Собрания Александр Морозов отметил, что знать и уметь защищать свои права потребителя очень важно.

«Мне нравятся детишки, которые в этом конкурсе участвуют. Старшеклассники очень загружены насыщенной школьной программой, у них для отдыха-то времени мало остается. А они факультативно занимаются изучением дополнительно потребительского законодательства. Учатся умело применять его и с шутками-прибаутками всё это показывать другим, подавать себя. Они настоящие артисты, с одной стороны, а с другой - очень умные, из них получатся грамотные, зрелые люди. Молодцы!» - сказал Александр Морозов.

Старшеклассники талантливо представили домашние заготовки – презентации на тему нового вектора в развитии защиты прав потребителей. По общему мнению, необходимо развивать правовую грамотность жителей. Кто-то предлагал создать Ютуб-канал, где рассказывать о действиях в конкретных жизненных ситуациях, кто-то говорил о привлечении местного телевидения к пропаганде знаний потребительских прав, а другие – о необходимости создать специальный сайт для потребителей…

В следующем задании – блиц-опросе – ребята не только блистали знанием статей закона, но и талантливо применяли его, объясняя правомерность действий продавца или покупателя. Также умеючи они искали правоту в предложенных ситуациях, попасть в которые может каждый житель города.

По итогам конкурса школа №20 оказалась первой, она и получила Кубок городского Собрания. Гимназия №53 заняла второе место, а школа №1 стала третьей.