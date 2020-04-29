В Магнитогорске закрыли на карантин «Зеленый рынок» и подъезды в трех домах из-за нового очага коронавируса

Со среды, 29 апреля, в Магнитогорске (Челябинская область) на две недели закрывается «Зеленый рынок» из-за выявленного случая коронавирусной инфекции.

«Такие меры предприняты в результате проверок объектов уличной торговли, в связи с выявлением лиц, контактировавших с заболевшими COVID-19», - пояснили в администрации города.

Как сообщил агентству осведомленный источник, коронавирус был подтвержден у жителя Таджикистана, торговавшего на рынке. Этот случай дал новый очаг заражения в Магнитогорске и резкий прирост заболевших.

Только за прошлые сутки в городе добавилось 23 подтвержденных случая коронавируса. Были взяты анализы у всех, контактировавших. На территории «Зеленого рынка» введены ограничительные мероприятия, в том числе для проведения дезинфекции.

Кроме того, в Магнитогорске закрыли на карантин подъезды в трех многоэтажных домах из-за выявленных случаев коронавируса по таджикскому очагу.

Всего в Магнитогорске зарегистрировано 60 заболевших. Один человек умер. Это первый случай смерти в регионе непосредственно от ковидной пневмонии.