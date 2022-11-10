В Магнитогорском государственном техническом университете сменился руководитель

Михаил Чукин покидает пост ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова» (Челябинская область). Исполнять обязанности руководителя вуза будет 44-летний доктор технических наук Дмитрий Терентьев, который на сегодняшний день работает проректором по образовательной деятельности в вузе.

Михаил Чукин руководил Магнитогорским государственным техническим университетом с декабря 2017 года. Приказ о назначении ректором МГТУ был подписан с первого марта 2018 года на основании решения конференции работников и обучающихся, которая прошла в ноябре 2017 года. Его полномочия на посту руководителя истекали 28 февраля 2023 года. В декабре 2022 года пройдут выборы нового ректора. 58-летний Михаил Витальевич досрочно написал заявление о сложении полномочий ректора, но он продолжит работу в вузе, сообщает пресс-служба.

Исполняющим обязанности ректора ФГБОУВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова» назначен доктор технических наук, доцент Дмитрий Терентьев. Дмитрий Вячеславович приступит к обязанностям руководителя вуза с 11 ноября 2022 года.

ДЛЯ СПРАВКИ

Дмитрий Вячеславович Терентьев – доктор технических наук, доцент. Родился 19 октября 1978 года в городе Белорецк, р. Башкортостан. В 2000 году он окончил МГТУ им. Г. И. Носова по специальности «Металлургические машины и оборудование, в 2003 году - аспирантуру в МГТУ.

Вся его профессиональная деятельность связана с Магнитогорским государственным техническим университетом им. Г. И. Носова. В 2004-2005 годах - старший преподаватель, а затем доцент кафедры «Механического оборудования металлургических заводов». С 2006 года - доцент кафедры «Процессы и машины обработки металлов давлением и сварочного производства». С 2008 года - доцент, а затем профессор кафедры «Машин и технологий обработки давлением и машиностроения». С 2008 по 2010 год - начальник учебно-методического управления МГТУ им. Г. И. Носова.

С августа 2014 года по февраль 2020 года - директор института заочного обучения МГТУ им. Г. И. Носова.

С февраля 2020 года по ноябрь 2021 года - директор института элитных программ и открытого образования МГТУ им. Г. И. Носова.

С ноября 2021 года – проректор по образовательной деятельности МГТУ им. Г. И. Носова.