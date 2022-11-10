10.11.2022
В Магнитогорском государственном техническом университете сменился руководитель
10.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на 11 ноября (18+)
10.11.2022
В Челябинской области открыта «Горячая линия» по недвижимости для мобилизованных и их семей
10.11.2022
Прокурор из Челябинска переехал в Луганскую Народную республику
10.11.2022
В Челябинске начинают свою работу «Передвижники»
10.11.2022
Конкурс «ZOV». Дмитрий Дамбиев посвятил стихи бойцам СВО
В Магнитогорском государственном техническом университете сменился руководитель
13.10.2022
ММК и МГТУ имени Носова: партнерство образования и производства
10.11.2021
В МГТУ им. Г.И. Носова стартует проект «Новая энергетика»
16.08.2021
Машинное зрение «следит» за экологической ситуацией на ММК
12.08.2021
Как будут учиться студенты вузов Челябинской области в новом учебном году
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022
ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ
08.11.2022