В Магнитогорском техуниверситете выбрали ректора

В Магнитогорском государственном техническом университете имени Григория Ивановича Носова (МГТУ, Челябинская область)) состоялись выборы ректора на конференции работников и обучающихся.

Как сообщает пресс-служба МГТУ, на должность ректора были выдвинуты три кандидатуры: исполняющий обязанности ректора, доктор технических наук, доцент Дмитрий Терентьев, директор института горного дела и транспорта, доктор технических наук, профессор Иван Пыталев и директор института металлургии, машиностроения и материалообработки, доктор технических наук, доцент Александр Савинов.

В поддержку кандидатов выступили первые лица региона и города. Претенденты на пост руководителя вуза представили свои программы дальнейшего развития университета.

Затем прошло голосование. Абсолютное большинство голосов было отдано за Дмитрия Терентьева.

«Я очень благодарен всем вам за поддержку и доверие, которые мне сегодня были оказаны. Обещаю, что сделаю все возможное, чтобы оправдать доверие. Понимаю, что на меня возложена большая степень ответственности за будущее университета, за его развитие. Я уверен, что все вместе мы сможем реализовать все планы, которые наметили. Уже с завтрашнего дня начнём реализовывать все то, что мы с командой запланировали в предвыборной программе», - поблагодарил Дмитрий Терентьев.

Он также положительно отозвался о своих соперниках, директорах институтов, и об их достойных программах. «На выборах, я убедился, что мы мыслим в одном направлении, а значит и совместная работа будет успешной», - отметил Терентьев.

Дмитрий Вячкславович добавил, что для Магнитогорска характерно триединство – «город, комбинат, вуз» и без этого единства успешная реализация невозможна. Новый ректор поблагодарил председателя совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктора Рашникова, гендиректора ММК Павла Шиляева и и главу города Сергея Бердникова за поддержку и доверие.

Отдельную благодарность он выразил губернатору Алексею Текслеру и его первому заместителю Ирине Гехт.

«С руководством нашей области у нас наладились очень тесные взаимоотношения: мы часто встречаемся и решаем вместе вопросы о развитии университета, челябинского кампуса, мы пришли к тому, что кампус будет иметь продолжение и в Магнитогорске, и проект «Магнитная долина» тоже будет реализована», - отметил Терентьев.

«Для «ПАО ММК» университет находится на первом месте среди учебных заведений и по масштабу, и по чистоте взаимоотношений, и по результатам, которые мы внедряем на производственные площадки. Поэтому, зная и понимая, что для МГТУ мы являемся существенным партнером и как работодатель для выпускников, и как полигон для воплощения научных идей, поиска задач, которые могут быть решены с помощью интеллекта вуза, мы будем активно продолжать взаимодействие. Сегодняшние цели, которые стоят перед бизнесом, являются дополнительными возможностями для МГТУ, и я уверен, что они будут реализованы», - отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Владимирович Шиляев.

«С Дмитрием Вячеславовичем мы взаимодействуем с его назначения на должность исполняющего обязанности ректора. Взаимопонимание у нас прекрасное, я уверен, что и в дальнейшем у нас продолжится слаженное сотрудничество, ведь мы традиционно работаем в связке: администрация города, градообразующее предприятие «ПАО ММК», университет», - сказал исполняющий обязанности главы города Магнитогорска Максим Москалев.

Работа Дмитрия Терентьева в должности ректора начнется после утверждения соответствующего решения Министерством науки и высшего образования РФ.

Напомним, в ноябре 2022 года пост ректора МГТУ им. Г. И. Носова покинул Михаил Чукин. Исполняющим обязанности руководителя вуза был назначен 44-летний Дмитрий Терентьев, который на тот момент работал проректором по образовательной деятельности в вузе.

ДЛЯ СПРАВКИ

Дмитрий Вячеславович Терентьев – доктор технических наук, доцент. Родился 19 октября 1978 года в городе Белорецк, р. Башкортостан. В 2000 году он окончил МГТУ им. Г. И. Носова по специальности «Металлургические машины и оборудование, в 2003 году - аспирантуру в МГТУ.

Вся его профессиональная деятельность связана с Магнитогорским государственным техническим университетом им. Г. И. Носова. В 2004-2005 годах - старший преподаватель, а затем доцент кафедры «Механического оборудования металлургических заводов». С 2006 года - доцент кафедры «Процессы и машины обработки металлов давлением и сварочного производства». С 2008 года - доцент, а затем профессор кафедры «Машин и технологий обработки давлением и машиностроения». С 2008 по 2010 год - начальник учебно-методического управления МГТУ им. Г. И. Носова.

С августа 2014 года по февраль 2020 года - директор института заочного обучения МГТУ им. Г. И. Носова.

С февраля 2020 года по ноябрь 2021 года - директор института элитных программ и открытого образования МГТУ им. Г. И. Носова.

С ноября 2021 года – проректор по образовательной деятельности МГТУ им. Г. И. Носова.

С ноября 2022 года – и.о. ректора МГТУ им. Г. И. Носова.