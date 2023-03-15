В марте Wink порадует зрителей фильмами о любви и семейных тайнах

В первом месяце весны Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») собрал коллекцию фильмов и сериалов с разным настроением. Разобраться в психологии семейных отношений или распутать клубок криминальных связей, окунуться в мир китайского средневекового фэнтези или вспомнить первые свидания и даже побывать на незабываемой свадьбе зрителям помогут кинопремьеры марта.

Молодежные драмеди - о взрослении и поиске себя - всегда вызывают большой интерес. В центре внимания российского сериала «Хэдшот» (18+) - замкнутый подросток Денис, который преображается до неузнаваемости в киберпространстве. Там действует его аватар IIIPAM, который не заморачивается этикой, предпочитая силу кулака. Признание в мире киберспорта приносит Денису первые деньги и возможность добиться внимания недоступной девушки. История сочетает драматическую линию и геймерский юмор. В Wink уже доступны все серии «Хэдшота» и можно не отрываясь посмотреть на становление киберспортсмена и человека. Кстати, хэдшот на геймерском - это меткий выстрел, который с первого раза сражает противника.

Сразу после кинотеатрального проката, со второго марта, в Wink можно будет посмотреть российский криминальный триллер «Один настоящий день» (16+).

Циничный карьерист Капитонов живет по правилам своего коррумпированного следственного подразделения, не прочь манипулировать уликами и свидетельствами ради нужного результата. Но в один тот самый день он получает сверхзадание - «отмазать» от убийства хозяина города, местного авторитета Сафина через обвинение непричастного человека. Наградой должна стать блестящая карьера и деньги, но что-то идет не так. Цепочка событий, в которую оказался втянут Капитонов, заставляет его по-новому взглянуть на себя и свое преступное окружение. Что же ждет героя в конце дня, расскажет трио в исполнении Евгения Ткачука, Петра Фёдорова и Александра Робака.

В центре комедии на вечную тему «Знакомство родителей» (16+) свадьба, к которой готовятся Мишель (Эмма Робертс) и Аллен (Люк Брейси). Затевая традиционное знакомство родителей, они не догадываются, что те не только давно знают друг друга, но их связывает между собой множество секретов, которые никто не хотел бы ворошить. Пока старшее поколение забавляется обстоятельствами и обменивается пикировками, будущие молодожены всерьез задумываются, готовы ли они доверять друг другу. Фильм собрал великолепный актерский состав - роли родителей исполняют Ричард Гир и Дайан Китон, Уильям Мейси и Сьюзен Сарандон. Насладиться их игрой можно с восьмого марта.

Второй сезон французского сериала «Тиндер-80» (18+) снова переносит зрителей в ностальгические и по-своему прекрасные 1980-е годы, где технологии были другими, но желания людей - такими же, как сегодня.

В новом сезоне продолжается развитие истории про изобретение трех парижских студентов, которые наладили обмен эротическим контентом для знакомств за три с лишним десятка лет до появления профильной социальной сети. В сериале тесно переплетаются юмор, стиль, эротика и особый, порой беспощадный, французский взгляд на отношения полов. Второй сезон «Тиндера-80» стартует в Wink девятого марта.

В первый весенний месяц в Wink появится четвертая часть приключенческой детективной эпопеи «Судья Ди: Сделка с Царем Преисподней» (18+).

Фильмы снимаются в Китае по знаменитой серии исторических детективов нидерландского дипломата и синолога Роберта ван Гулика. В новой истории есть все, за что любят китайские блокбастеры - яркая картинка из жизни древнего Китая, шикарные костюмы, мистика и динамичные боевые сцены. И, конечно, специфическая детективная интрига. Загадочное убийство ростовщика шокировало весь город. Пошли слухи, что это дело рук Царя Преисподней. Судья Ди начинает расследование, которое докажет, что за мистикой и мифологией скрываются обычные человеческие пороки и страсти. Следить за этим делом можно в Wink со второго марта.

В марте зрителей ждет еще одна китайская картина - боевик «Путешествие на Запад. Поединок веры» (16+). «Путешествие на Запад» - это классический средневековый китайский роман, но сюжет в стиле фэнтези сделал его популярным у современных кинематографистов. В новом фильме зрителей ждет захватывающая история борьбы Царя Обезьян Сунь Укуна со злым божеством, которое похитило жителей деревни Циньгя и унесло их в небесный мир. В одиночку он бросает вызов силам зла и пытается помочь узникам вернуться домой в мир смертных, однако на его пути встает воин Ян Цзянь. Увидеть это опасное, но очень красивое противостояние в Wink можно 23 марта.

Боевая во всех смыслах комедия «Моя пиратская свадьба» (18+) рассказывает о том, как сделать обычную брачную церемонию незабываемой. Свадьба Дарси (Дженнифер Лопес) и Тома (Джош Дюшамель) с самого начала не была похожа на классическую: жених мечтал о многолюдной церемонии на романтическом острове, невеста же была готова без затей расписаться в городе. Победил Том. В итоге на свадьбу прилетели не только эксцентричные родители, но и бывший парень Дарси, отвязный рокер Шон (Ленни Кравиц). Однако по-настоящему неповторимой церемонию сделали пираты - они захватили гостей в заложники и потребовали гигантского выкупа. Так история превратилась в экшн с настроением «Острова сокровищ», а героиня великолепной Дженнифер Лопес - в супервумен с автоматом в руках. Фильм доступен в Wink с 17 марта.

Продолжит тему семейных отношений драма «Сын» (18+). Драматург Флориан Зеллер экранизировал еще одну пьесу своей трилогии: его предыдущая работа, фильм «Отец» с Энтони Хопкинсом в главной роли, была удостоена двух «Оскаров». Хопкинс появляется и в новом фильме, но на этот раз в центре сюжета - сыновья. Его сын, успешный юрист Питер (Хью Джекман) женат второй раз, в новой семье уже растет малыш. Но и старая не отпускает: бывшая жена Кейт (Лора Дерн) то и дело просит вмешаться в воспитание первого сына Николаса (Зен Макграт). Подросток замкнут, агрессивен, месяцами прогуливает школу, и Питер изо всех сил хочет помочь ему вернуться к нормальной жизни. Однако извечный конфликт поколений неразрешим и внимания отца недостаточно, чтобы уберечь сына от поступка, о котором зрители Wink узнают, досмотрев фильм до конца.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.