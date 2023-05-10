В майские праздники Аркаим пользовался большой популярностью у туристов

В майские праздники заповедник «Аркаим» (Челябинская область) пользовался высоким спросом у туристов.

В период с 27 апреля по девятое мая на Аркаиме уже побывали 1520 человек. Сотрудники отмечают аншлаги как на выставке, посвященной юбилею первого директора музея-заповедника Геннадия Здановича, так и на самой длинной автомобильной экскурсии.

Особенно востребованным в праздничные дни оказался новый туристический маршрут Аркаима «Синташта: мир древних индоевропейцев».

«Презентация автомобильной экскурсии состоялась первого мая. За праздничные дни четырехчасовую поездку одолели более 230 человек. Таким образом, за эти несколько дней мы уже отработали половину обязательства по гранту. Думаю, план мы выполним досрочно», - отметил начальник отдела популяризации культурного наследия музея-заповедника «Аркаим» Антон Бубнов.

Напомним, новый туристический маршрут был разработан в рамках проекта «Синташтинский феномен», выигравшего грант президента РФ. Это самая большая экскурсионная программа на данный момент. Протяженность маршрута составляет 65 километров; с учетом дороги экскурсия занимает четыре часа. По пути следования туристы посещают 15 объектов, в том числе родники «Пряткины ямы», Ротонду первооткрывателей Аркаима, Большой Синташтинский курган, могильник, в котором была найдена колесница, и другие достопримечательности.

Как рассказала пресс-секретарь заповедника «Аркаим» Виктория Олиферчук, бесплатные экскурсии на Синташту будут продолжаться в течение мая-июня. Организаторы проекта надеются привлечь внимание не только взрослой публики, но и юных краеведов – школьников и студентов.