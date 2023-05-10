10.05.2023
В майские праздники Аркаим пользовался большой популярностью у туристов
10.05.2023
У пары северных оленей в Челябинском зоопарке появился маленький Буран
10.05.2023
Задержан южноуралец, призывавший к терроризму
10.05.2023
Челябинские гиревики отличились на международных стартах в Кыргызстане
10.05.2023
Челябинцы могут услышать следы «Желтого звука» в пространстве выставки Марка Шагала
10.05.2023
В Челябинске в День Победы были перехвачены дроны
В майские праздники Аркаим пользовался большой популярностью у туристов
09.05.2023
Ко Дню Победы на Аркаиме расцвел миндаль
03.03.2023
Новый мультимедиа-гид для "Аркаима"
02.03.2023
Челябинцам раскроют тайны вулканов Аркаима
10.05.2022
На Аркаиме ко дню Победы расцвел миндаль
Челябинск и ряд городов области остаются в дымке, ПДК вредных веществ превышена
10.05.2023
Южноуральцы с размахом отмечают День Победы
09.05.2023
АФИША праздничных мероприятий ко Дню Победы в городах Челябинской области
05.05.2023
Впереди у южноуральцев - длинные выходные и праздничные дни
05.05.2023
Текслер: «Я прошу каждого: будьте осторожны и бдительны»
04.05.2023