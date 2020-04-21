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В мэрии Троицка рассказали подробности о первом заражении коронавирусом в городе

Общество
Сегодня, 10:34
Автор: 
Олеся Денисова

Администрация Троицкого городского округа (Челябинская область) рассказала о первом случае заражения коронавирусной инфекцией в муниципалитете.

Как сообщили в мэрии, коронавирус официально подтвержден у 55-летней жительницы Троицка. Она ни с кем из заболевших не контактировала и не выезжала за пределы региона, отметили в минздраве области.

В мэрии уточнили, заболевшая и ее супруг никуда не выезжали из города в течение 30 дней. «Женщина была на больничном и прежде, чем выйти с больничного, должна была сдать анализы на коронавирус. Она сдала и пришёл первый положительный результат», - рассказали в администрации.

Жители в комментариях стали недоумевать, по какому принципу именно эту женщину отобрали, чтобы сделать анализы, ведь ОРВИ болеют многие в городе. Тогда выяснилось, что женщина работает в школе-интернате, а по распоряжению минсоца все работники учреждении социальных отношений при выходе с больничного должны сдавать анализ на коронавирус.

Троичанка имеет легкую степень заболевания. Ее госпитализировали в восьмую больницу города Челябинска.

В настоящий момент изучаются все контакты заболевшей и возможные пути заражения. «Умужей и детей и ближайших родственников этих сотрудников, будет проведён тест на короновирус?», - интересуются жители. Но пока ответа на этот вопрос они не получили.

Подъезд дома, где живет заболевшая, продезинфицирован силами управляющей компании. Сотрудники областного Роспотребнадзора провели обработку самой квартиры.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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