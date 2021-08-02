В мэрии Верхнего Уфалея из-за ковида приостановили прием граждан, часть сотрудников на удаленке

С понедельника, второго августа, в администрации Верхнего Уфалея (Челябинская область) приостановлен очный прием граждан в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции COVID-19, часть сотрудников отправлена на удаленный режим работы.

Распоряжение о временном (до особого распоряжения) изменении порядка работы администрации подписал глава городского округа Сергей Тарасов по итогам заседания штаба по противодействую распространения коронавирусной инфекции на территории муниципалитета.

«Начиная с понедельника в здании администрации временно прекращается приём посетителей и лиц, не имеющих служебного пропуска. Работа с обращениями граждан и приём заявителей будет осуществляться бесконтактным способом», - сообщают в городской администрации.

Не менее 30% сотрудников каждого управления и отдела будут работать в режиме удалённого доступа. Перевод на удалённый режим работы будет осуществляться с согласия работника.

«Введение подобного режима напрямую связано с ухудшением эпидемиологической обстановки в городском округе на фоне низких темпов вакцинации и диспансеризации населения», - уточнили в мэрии.

В начале прошлой недели Сергей Тарасов распорядился ежедневно в начале дня проводить обязательное измерение температуры у сотрудников администрации.