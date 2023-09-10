10.09.2023
Реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Магнитогорска завершат в ноябре 2023 года
10.09.2023
Самолет, вылетевший из Челябинска, при посадке в Новосибирске повредил шасси
10.09.2023
В Единый день голосования в Челябинской области проходят выборы в 20 муниципалитетах
10.09.2023
Челябинцев предупредили о возможном изменении цвета воды из крана
09.09.2023
День рождения Челябинска проходит под защитой полицейских
09.09.2023
В день рождения Челябинска Наталья Котова прогулялась по новой пешеходной зоне улицы Свободы
В Миассе прошли этап RFC Russia Ural и возрожденный трак-триал «УРАЛьский рубеж»
09.06.2023
Текслер: В связке науки, бизнеса и власти мы ускорим технологическое развитие нашей страны
09.06.2023
В Челябинске презентован «Арктический автобус»
06.04.2023
В Челябинской области разработали беспилотный грузовик «Урал»
17.02.2023
Глава Минобрнауки в Челябинске оценил арктические автобусы, спецтехнику для аэропортов
На Южном Урале с середины пятницы и в выходные – сильные ливни, грозы, усиление ветра
08.09.2023
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023
Южноуральцев приглашают отметить День города Челябинска на площадке RCC Extreme
08.09.2023
Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске
07.09.2023
В Чебаркуле и Миассе подростки осквернили память о героях Великой Отечественной войны
07.09.2023