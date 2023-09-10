В Миассе прошли этап RFC Russia Ural и возрожденный трак-триал «УРАЛьский рубеж»

В выходные, девятого и десятого сентября, в Миассе (Челябинская область) состоялся этап RFC Russia Ural и трак-триал «УРАЛьский рубеж», который возрожден после двадцатилетнего перерыва.

«Миасс выбран для старта Чемпионата России неслучайно. Миасс - родина автомобилей «Урал». Вклад «Урала» в военное дело и народное хозяйство России невозможно переоценить. Их надежность, проходимость и качество известны во всей стране и за её пределами», - отметил глава Миасского городского округа Егор Ковальчук.

Состязания проводятся в регионе с 2016 года. В этом году участие принимают участие 27 экипажей из 16 регионов. Победители отборочного этапа поедут на Чемпионат России по джип-тралу.

Автозавод «УРАЛ» возродил легендарные соревнования по трак-триалу и после двадцатилетнего перерыва «УРАЛьский рубеж» прошел вновь в Миассе, сообщили на предприятии. В соревновании по джип-триалу приняли участие порядка 50 экипажей - спортсмены из Челябинской, Свердловской, Тюменской областей, Республики Башкортостан. В зачете трак-триала помимо команды АЗ «УРАЛ» «УралМоторСпорт» заявлены экипажи КамАЗ-Мастер («КАМАЗ»), автозаводов «ГАЗ» и «МАЗ».

Водители и их штурманы состязались в умении управлять автомобилем на тяжелом бездорожье, выполняя задания на специально созданных секциях – участках внедорожного полигона, рассказали в АЗ «Урал».

На месте проведения мероприятия для зрителей была подготовлена культурная программа, развернуты точки питания, детские игровые зоны. Автозавод «УРАЛ» организовал выставку грузовых машин.