В Миассе развернут новый ковидный госпиталь и закрыт один пункт вакцинации

В Миасского городском округе (Челябинская область) в связи с высокой заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19развернут новый ковидный госпиталь и закрыт один пункт вакцинации.

«Шестого февраля стационарный корпус ММЦ «Северный» вернулся в состав Covid-госпиталя», - сообщается на сайте горбольницы №2. Госпиталь развернут на 120 коек.

Решение принято минздравом в связи с ростом заболеваемости и госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, в Миассе принято решение о закрытии одного пункта вакцинации от ковида в связи с нехваткой медперсонала. «В связи с колоссальной нагрузкой и концентрацией наших усилий на оказание неотложной помощи для больных ковид и с признаками ОРВИ, временно прекращает работу мобильный прививочный пункт в администрации Миасского городского округа», - сообщается на сайте горбольницы.

Остальные пункты вакцинации продолжают работать в штатном режиме.

Помимо этого, в поликлиниках горбольницы №2 временно приостановлено проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. В настоящий момент доступно прохождение углублённой диспансеризации только для граждан, перенёсших COVID-19.