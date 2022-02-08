08.02.2022
Российский сноубордист американского происхождения завоевал бронзу Олимпиады
08.02.2022
У пассажиров челябинского транспорта могут возникнуть проблемы при оплате проезда карточками
08.02.2022
«Сферум» приглашает школьников к созданию стикерпаков для чатов
08.02.2022
ММК: инновации и победа технической мысли
08.02.2022
В Миассе развернут новый ковидный госпиталь и закрыт один пункт вакцинации
08.02.2022
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с нападением собаки на ребенка в Челябинске
В Миассе развернут новый ковидный госпиталь и закрыт один пункт вакцинации
08.02.2022
При каких условиях школы Челябинской области закрывают на карантин
08.02.2022
В Челябинской области вновь стала расти суточная смертность от ковида
07.02.2022
Классы в Челябинской области больше не будут отправлять на карантин из-за контакта учеников с ковидными больными
07.02.2022
Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области пошла на спад
В Челябинске четыре года не могут определить границы «зелёного пояса». Заткнуть за пояс или затянуть – вот в чём вопрос?
07.02.2022
Ох уж эти бордюры! В миндортрансе ответили на претензии водителей
04.02.2022
В Челябинской области 68 школ находится на карантине по ОРВИ
03.02.2022
Зона «Челябинск»: свисающие провода и перекресток из пандусов
02.02.2022
Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
02.02.2022