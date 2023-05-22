В Миассе состоятся эндуро-гонки «Light Enduro Racing»

В Миассе (Челябинская область) состоится фестиваль эндуро-гонок. Он будет проходить 27 и 28 мая на базе курорта «Солнечная долина».

За первые три дня регистрации были выкуплены все 200 слотов на 27 мая. Поэтому организаторы решили провести дополнительный день - 28 мая.

Участников и гостей мероприятия ждет отличный кворум и дружеская атмосфера, выбор класса участия в зависимости от техники и навыков вождения, комфортная инфраструктура «Солнечной Долины» для отдыха всей семьей, нескучный рельеф и множество трасс для катания, а также возможность прокачать свои навыки езды и поучиться у топ-гонщиков региона.

«Это будет самая массовая гонка за историю проведения на «Солнечной долине» - на сегодняшний день зарегистрировалось 344 человека», - рассказал организатор гонки Даниил Галеев.

В предстоящие выходные, 27 мая и 28 мая, мероприятие начнется в 11 часов 30 минут. Зрителей ждет яркая стартовая программа – «пролог», где участники будут преодолевать искусственные препятствия, прежде чем отравиться по основным маршрутам.