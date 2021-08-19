В Миассе вводят особый противопожарный режим

В Миассе (Челябинская область) с пятницы, 20 августа, будет действовать особый противопожарный режим. Об этом заявил замминистра экологии региона Виталий Безруков.

В связи с риском возникновения природных пожаров будет действовать ряд ограничений на озерах Тургояк и Инышко, а также в лесах Миасского городского округа.

В частности, вводится временное ограничение на разведение костров, размещение мангалов и кальянов за исключением баз отдыха, а также на проезд и размещение на озерах и в лесах, в том числе с палатками, за исключением размещения на базах отдыха.

«Размещение и отдых будут возможны только на территориях баз отдыха. При этом гражданам, которые планируют отдых, следует заранее сообщить о своем визите», - отмечает Виталий Безруков.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», аномальная жара на Южном Урале продержится до середины следующей недели. Челябинский гидрометцентр прогнозирует среднесуточную температуру воздуха выше климатической нормы на семь градусов. Во второй половине дня воздух будет прогреваться до плюс 36-37 градусов.