19.08.2021
ММК достиг отметки в 750 миллионов тонн выпущенного агломерата
19.08.2021
На Таганае созрел рекордный урожай «уральского винограда»
19.08.2021
В Челябинске определен подрядчик, который спроектирует новый мост
19.08.2021
В Миассе вводят особый противопожарный режим
19.08.2021
В Челябинске дважды переехали пешехода
19.08.2021
Южноуральцам предлагают защитить своих питомцев и привить их от ковида
В Миассе вводят особый противопожарный режим
Найдена одна из причин залпового выброса сероводорода в Челябинске
18.08.2021
В Челябинске произошел сильнейший залповый выброс по сероводороду
18.08.2021
Народный артист РСФСР Александр Михайлов нашел Таганай потрясающим местом
17.08.2021
Текслер: Будет много моих поездок по региону и буду слушать мнение людей
16.08.2021
В Челябинске в этом году появится девять новых детских садов
13.08.2021