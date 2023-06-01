Уральский Федеральный округ попал в красную зону по лесным пожарам

Специалисты Федеральной Авиалесоохраны разработали прогноз рисков по лесным пожарам на территории Российской Федерации на июнь 2023 года. В течение июня 29 регионов России, в том числе Уральский округ, попадают в красную зону по лесным пожарам в связи с жаркой погодой и дефицитом осадков.

Прогноз разработан на основе долгосрочных данных Росгидромета о температуре и осадках и многолетних данных Федеральной Авиалесоохраны о горимости лесов.

В соответствии с прогнозом Авиалесоохраны, в течение июня жаркая и сухая погода будет создавать повышенные риски возникновения и распространения лесных пожаров.

На территории Уральского федерального округа - в восточной части Свердловской области, северной части Курганской области, в западной, северной и восточной частях Тюменской области, в южной и восточной частях Ханты-Мансийского АО.

Челябинская область не входит в зону повышенного риска. Но дым от пожаров в соседних регионах может снова накрыть Челябинск. Напомним, что еще совсем недавно челябинцы жаловались на едкий запах и голубую дымку, похожую на туман, которые отмечались в воздухе областного центра.

Как уточнили в пресс-службе Федеральной Авиалесоохраны, ожидаемые высокие риски не означают обязательного возникновения ЧС, так как ситуация с лесными пожарами во многом зависит от соблюдения населением правил пожарной безопасности и оперативности работы лесных служб и обнаружению и тушению лесных пожаров.