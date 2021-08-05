В Москве скончался экс-гендиректор ПО «Маяк» Сергей Баранов

В Москве на 65-м году жизни скоропостижно скончался бывший генеральный директор производственного обхъединения «Маяк» (входит в структуру Росатома, Озерск), бывший депутат Законодательного собрания Челябинской области Сергей Баранов.

«До последнего дня Сергей Васильевич Баранов работал в структурах Госкорпорации «Росатом». Его не стало третьего августа 2021 года», - сообщают на ПО «Маяк».

Причина смерти Сергея Васильевича не озвучивается. Прощание с Сергеем Барановым состоится в Москве.

Сергей Баранов руководил градообразующим предприятием Озерского городского округа - ПО «Маяк» - с июля 2007 по июль 2014 года.

«Сергей Васильевич был грамотным управленцем и настоящим профессионалом, он много лет верно служил интересам Госкорпорации «Росатом» на различных должностях», - подчеркивают в администрации Озерска. В комментариях жители города пишут, что Сергей Баранов был одним из лучших руководителей, гендиректором с большой буквы и просто хорошим человеком.

С 2001 по 2004 год Сергей Баранов был депутатом Озерского Совета депутатов и возглавлял планово-бюджетную комиссию. «Он всей душой любил Озерск и его жителей, всегда стоял на защите их интересов, чем снискал уважение всех, кто его знал. Будучи общественным лидером», - подчеркивают в озерской мэрии. В 2010 году он был избран депутатом Законодательного Собрания Челябинской области.

«Как человек незаурядный и талантливый, трудолюбивый и энергичный, по-хорошему амбициозный, он ставил перед собой большие цели и успешно их достигал. Решал самые трудные задачи вместе с командой единомышленников. Вызывали уважение его активная жизненная позиция, преданность выбранному делу, неиссякаемая энергия и дружелюбие», - отмечают в администрации города.

С июля 2014 года Сергей Васильевич жил в Москве, где до последнего дня работал в структурах Госкорпорации «Росатом».

СПРАВКА

Сергей Баранов родился 17 июля 1957 года в поселке Восточный Серовского района Свердловской области. В 1980 году он окончил физико-технический факультет УПИ по специальности «Технология редких и рассеянных элементов».

По распределению был направлен в Озерск в Уральское отделение ВНИПИЭТ на должность инженера-технолога.

В 1982 призван в ряды вооруженных сил СССР. Проходил службу в 1340 военном представительстве МО РФ. Закончил военную академию им. Ф.Э. Дзержинского (в 1991 году), получил высшее военное образование. В 1998 году был назначен на должность начальника 1340 военного представительства.

В 1999 году был приглашен генеральным директором ФГУП «ПО «Маяк» на должность директора оборонного завода, входящего в состав предприятия. «За годы руководства заводом при его непосредственном участии были внедрены в производство уникальные технологии, имеющие большое значение для дальнейшего развития производства и совершенствования технологических процессов, осуществлен ряд разработок для новых сложнейших технологических установок», - говорится в сообщение ПО «Маяк».

С июля 2007-го по июль 2014 года был генеральным директором ПО «Маяк». Затем уехал в Москву. В 2010 году избран депутатом Законодательного Собрания Челябинской области.