В ночь на 14 января отмечают Старый Новый год

В ночь с 13 на 14 января отмечается Старый Новый год - дополнительный праздник, который получился в результате смены летоисчисления.

Расхождение календарей в 20-21 веках составляет 13 дней.

Для многих верующих людей Старый Новый год имеет особое значение, поскольку от души отпраздновать его они могут лишь после окончания Рождественского поста. Интересно, что разница между Юлианским и Григорианским календарями увеличивается каждое столетие, когда число сотен в году от Рождества Христова не является кратным четырем, на один день. Поэтому с 1 марта 2100 года эта разница составит 14 дней. А с 2101 года Рождество и Старый Новый год будут отмечаться на день позже.

В Старый Новый год существовала традиция ходить по домам (колядовать). Парни и девушки собирались большими компаниями и ходили в гости, пели песни, забавляли шутками и колядками хозяев, за что получали съестное, собиравшееся в мешок. После шумного, веселого обхода домов молодёжь собиралась в посиделочной избе и устраивала общее гуляние.

По народному поверью, вечером 13 января ведьмы крадут месяц с небес, но все равно не могут остановить постепенно нарастающего дня, укорачивающего долгую зимнюю ночь. В канун старого Нового года по народному календарю отмечается Васильев вечер, в народе его еще называют щедрым вечером.

Старый Новый год празднуется на восьмой день Святок, в самый разгар святочных гаданий Васильев вечер признавали самым удачным временем для предсказания будущего. «Что загадает девица красная в этот день - все сбудется, а что сбудется - не минуется!», - говорили в народе.