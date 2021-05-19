В ночь на пятницу закроют движение в районе Рифея под Челябинском

В ночь на пятницу, с 20 на 21 мая, будет полностью закрыто движение автомобильного транспорта на автодороге в районе конно-спортивного комплекса «Рифей».

Как сообщает минлортранс региона, в ночь с 20 на 21 мая на автомобильной дороге Челябинск-Харлуши-граница Аргаяшского муниципального района (в районе КСК «Рифей») планируется проводить работы по монтированию надземного пешеходного перехода. В связи с этим будет закрыто движение для всех транспортных средств на участке 4 км - 5 км банной автодороги.

Дорога будет закрыта с 23 до 24 часов.

Водителей просят быть внимательными и планировать заранее свой маршрут с учетом вводимых ограничений.