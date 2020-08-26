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В новом году все благоустраиваемые в Челябинске скверы обзаведутся плиткой без фаски

Общество
Сегодня, 11:53
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Автор: 
Евгения Александрова

Заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров рассказал о том, как реализуется в областном центре поручение градоначальницы Натальи Котовой по укладке плитки без фаски.

Чиновник напомнил, что по ее поручению начал внедрять современные подходы к обеспечению в столице Южного Урала безбарьерной среды полгода назад.

Александр Егоров подчеркнул, что во всех новых проектах закладывается плитка без фаски и делаются понижения бордюров у пешеходных переходов до ноля сантиментров.

В этом году, по его словам, плиткой без фаски обзаведутся несколько скверов (в том числе общественное пространство на пересечении улиц Цвиллинга и Лазаретная в Советском районе), в 2021-м - все скверы, которые будут благоустраивать в Челябинске по федеральной программе "Формирование современной городской среды".

Напомним, на аппаратном совещании в городской мэрии 17-го августа Наталья Котова среди требований к благоустройству в новом году называла, кроме плитки без фаски, сухие фонтаны и площадки для выгула собаки.

Мэр поручила учитывать все эти пункты при разработке эскизных проектов благоустройства общественных пространств.

Александр Егоров тогда заверил градоначальницу, что подходы к проектированию объектов благоустройства полностью пересмотрены, равно как и сроки начала проведения работ. По словам Егорова, его команда приложит все усилия для того, чтобы строительные работы на объектах можно было начинать уже ранней весной.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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