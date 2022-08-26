В ноябре в Челябинской области сдадут в эксплуатацию новую станцию водоподготовки

В Челябинской области завершается строительство станции водоподготовки для питьевого водоснабжения села Миасское Красноармейского района. Работы ведутся в рамках регионального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как отметила Татьяна Волкова, заместитель руководителя Проектной дирекции Минстроя РФ по направлению «Чистая вода», строительно-монтажные работы осуществляются в полном соответствии с графиком.

«К 2024 году доля жителей региона, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, должна достичь уровня – 90,9%, а городского населения – 97,1%. На сегодняшний день эти показатели уже составляют 89,5% и 95,6%, соответственно», - отметила Татьяна Волкова. На достижение запланированных показателей предусмотрено направить 2,7 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Как сообщает пресс-служба проектной дирекции министерства строительства и ЖКХ РФ, в ходе строительства станции водоподготовки в селе Миасское была установлена водоочистная станция в блочно-модульном исполнении мощностью одна тысяча кубических метров в сутки, предназначенная для механической очистки и химической обработки исходной воды с доведением её химического состава до соответствия требованиям, предъявляемым к питьевой воде.

«В настоящее время питьевая вода по показателям жесткости, массовой концентрации железа и марганца не соответствует существующим нормативам», - отметили в дирекции.

Для электроснабжения станции водоподготовки в случае неисправности основного источника электроснабжения проектом предусмотрена установка блочно-модульной дизельной электростанции максимальной мощностью 80 кВт.

В скором времени на объекте начнутся пусконаладочные работы на модульной станции водоподготовки, настройка системы видеонаблюдения и завершится благоустройство территории.

В ноябре 2022 года станция будет введена в эксплуатацию, благодаря чему 6,5 тысячи жителей села будут обеспечены качественной питьевой водой, соответствующей нормативам.

Кроме того, в этом году доступ к чистой питьевой воде получат также и жители поселка Октябрьский Копейского городского округа и поселка Бишкиль Чебаркульского района. На улице Российской в Октябрьском поселке планируется ввести в эксплуатацию новую озоно-фильтровальную станцию очистки воды, а по улицам Рабочей, Элеваторной и Полевой в поселке Бишкиль ведутся работы по прокладке водопровода.

Всего в рамках проекта «Чистая вода» в Челябинской области до 2024 года запланировано строительство 24 объектов водоснабжения, пять из них уже введены в эксплуатацию. Реконструированы системы водоснабжения в городах Озерск и Касли, а также в Красногорском городском поселении, построены водовод в поселке Смолино и система водоподготовки для питьевого водоснабжения поселка Луговой.