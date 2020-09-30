В ноябре запустят «Ласточку» между Челябинском и Магнитогорском

В ноябре 2020 года между двумя главными агломерациями Челябинской области будет запущен скоростной электропоезд «Ласточка», что позволит значительно сократить время в пути по сравнению с действующим автобусным сообщением.

«В ноябре текущего года планируется запустить электропоезда «Ласточка» между Челябинском и Магнитогорском», - сообщил губернатор Алексей Текслер на состоявшейся накануне, 29 сентября, встрече с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона, правительство Челябинской области утвердило маршрутную сеть движения пригородных поездов на территории региона. В нее включен и маршрут скоростных пригородных поездов типа ЭС1П «Ласточка» на 2021-2023 годы. Согласно утвержденному графику, время в пути «Ласточки» между Челябинском и Магнитогорском составит четыре часа 20 минут.

ЮУЖД прорабатывает вопрос подготовки железнодорожной инфраструктуры для организации движения скоростных пригородных поездов.

Напомним, в августе 2019 года первый состав поезда ЭС1П «Ласточка» прибыл в Челябинск еще в августе для проведения технической обкатки и проверки работоспособности машины, второй состав должен прибыть в октябре 2020 года.

В настоящее время стоимость проезда пассажиров на скоростных пригородных поездах пока не определена, тариф не установлен. В течение октября 2020 года АО «Свердловская пригородная компания» планирует подготовить и подать документы в Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области для проведения процедуры тарифообразования», - пояснили в миндортрансе.

В составе скоростного электропоезда пять вагонов с мягкими креслами, широкими проходами и панорамными окнами с теплоизоляцией. Поезд оснащен розетками на 220 вольт и оборудованием для проезда маломобильных пассажиров. Общая длина состава – 130 метров.

Скорость на отдельных участках в период проведения эксперимента составила 140 километров в час. Во время пути предусмотрены две технические остановки на станциях Троицк и Карталы-1.