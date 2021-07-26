В одном из дворов Челябинска буйствует неадекватный мужчина, а полиции все нет

В Челябинске во дворе около дома номер 30 по улице Пушкина уже третий час буйствует мужчина, находящийся на вид в алкогольном или наркотическом опьянении. Жильцы ближайших домов не могут дождаться полиции.

Как сообщают очевидцы, старший по дому позвонил в полицию в 9:45, дежурный ответил, что вызов передан в Центральный РОВД. Но стражей порядка нет до сих пор. За это время неадекватный мужчина разжег костер, в котором сжигал свои вещи. Его чуть позднее потушили рабочие, ремонтирующие дорогу.

Сейчас он продолжает буйствовать, что-то орет, в ответ на замечания прохожих – кидается в них бутылками. Жильцы бояться выходить из своих домов.

Корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» в дежурной части отдела полиции Центрального района ответили только на четвертый звонок.

«Наряд отправлен. На данный момент разбираются», - сказал начальник смены майор Могильников.

По-видимому, наряд потерялся где-то во дворах, потому что на момент выхода публикации стражи порядка так и не доехали до неадекватного мужчины. Неужели сначала кто-то должен пострадать, и только тогда на вызов среагируют?