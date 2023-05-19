В «Парковом» Челябинска «ДорстройГрупп» продолжает строить крупнейшую магистраль

В Челябинске продолжают строить улицу Бейвеля - крупнейшую магистраль микрорайона «Парковый».

Напомним, работы были начаты в 2022 году – в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В этом году подрядчику предстоит устройство нижних слоев дорожной одежды проезжей части, тротуаров и двухполосной велодорожки шириной два с половиной метра, установка опор наружного освещения.

Как напомнили в пресс-службе мэрии, подрядной организацией является компания ООО «ДорстройГрупп», контракт с которой (со сроком окончания работ до 31 декабря 2024 года) комитет дорожного хозяйства Челябинска заключил в прошлом году – 17 января.

Дорогу подрядная организация строит на участке Бейвеля от Салавата Юлаева до Комсомольского проспекта. Стоимость контракта – 742 миллиона 474 тысячи 561,25 рубля (начальная (максимальная) цена аукциона составляла 820 миллионов 413 тысяч 880,04 рубля; претендентов на получение контракта было два).

Протяженность объекта строительства – около 2,3 километра. Проезжая часть на вышеназванном участке улицы Бейвеля будет шестиполосной – по три полосы в каждом направлении. Также проектом предусмотрено устройство разделительной полосы шириной до десяти метров.

Кроме того, на этом участке улицы Бейвеля планируется установка 11 остановочных комплексов.

В администрации Челябинска напомнили, что в 2022 году здесь построили ливневую канализацию, отсыпали скальный грунт, выполнили дренаж, сформировали основание будущей дороги и установили бортовой камень.

Осенью прошлого года ход строительства дороги по улице Бейвеля оценила глава города Наталья Котова.

Напомним, расширить данную дорогу власти решили по многочисленным просьбам челябинцев, жаловавшихся на отсутствие тротуаров и пробки. Решение вопроса о реконструкции улицы Бейвеля осложнялось тем, что изначально дорогу строили без проекта – впоследствии выяснилось, что многими примыкающими к ней участками владеют частные лица.