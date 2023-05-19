19.05.2023
Теперь жители Челябинской области за границей могут пользоваться сервисами Яндекса без ограничений
19.05.2023
В «Парковом» Челябинска «ДорстройГрупп» продолжает строить крупнейшую магистраль
19.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
19.05.2023
В Чебаркульском районе продолжают ремонт автодороги Кундравы – Варламово
19.05.2023
Осужден южноуралец, который призывал к саботированию мобилизационных мероприятий
19.05.2023
В Каслях вынесен приговор горе-мамаше, дети которой жили в бане и просили еду у жителей
В «Парковом» Челябинска «ДорстройГрупп» продолжает строить крупнейшую магистраль
15.05.2023
Николай Кожевников: «Челябинск в этом году совершает дорожный рывок»
12.05.2023
В Челябинске максимально быстро отремонтировали путепровод по Свердловскому тракту
10.05.2023
На улице Рождественского в Челябинске заменили пучинистый грунт под мостом
05.05.2023
Реконструкция челябинской улицы Агалакова выполнена на 30 процентов
Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды
18.05.2023
Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»
17.05.2023
Челябинская область и Казахстан договорились о расширении сотрудничества
16.05.2023
НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая
15.05.2023
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023