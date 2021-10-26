В период нерабочих дней органы власти Челябинской области будут на посту

В Челябинской области определен график работы для органов исполнительной власти в период нерабочих дней.

Напомним, губернатор Алексей Текслер своим распоряжением установил в регионе период нерабочих дней с 30 октября по седьмое ноября для сдерживания распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Как пояснили агентству в пресс-службе правительства, с первого по третье ноября правительство региона, аппарат губернатора и кабмина, министерства, главные управления и подведомственные им структуры будут работать в обычном режиме.

С четвертого по седьмое ноября включительно областные чиновники будут отдыхать (четвертое и пятое ноября – праздники, шестое и седьмое ноября – выходные дни). Лишь будет организовано дежурство в необходимых случаях.

График работы областных государственных учреждений будет определять учредитель.

Муниципальные органы исполнительной власти сами будут принимать решение, в каком режиме целесообразно работать местным чиновникам с 30 октября по седьмое ноября.

В пресс-служба администрации Челябинска агентству уточнили, что сотрудники мэрии в период нерабочих дней будут трудиться в обычном режиме.

С первого по третье ноября будет приостановлен личный прием и обслуживание налогоплательщиков во всех территориальных налоговых органах Челябинской области.

«Документы (письменные запросы, заявления, обращения, налоговые декларации и т.д.) необходимо оставлять в специальных боксах для приема входящей корреспонденции, размещенных при входе в здания инспекций, предварительно указав свои контактные данные для дистанционного решения возможных вопросов. Комплекты документов рекомендуется оставлять в файлах или конвертах. Выемка документов будет производиться не реже одного раза в день с последующей обязательной регистрацией не позднее следующего рабочего дня», - пояснили в Управлении ФНС области.

Напомним, в детских садах будут организована работа дежурных групп. Утвержден график работы учреждений здравоохранения и культуры.

Школьники выходят на каникулы по расписанию и затем отдыхают по седьмого ноября. Университеты также приняли решение, будут ли учиться студенты в первую неделю ноября.