В поселке Новосинеглазово скоро закончат благоустройство сквера у пруда

В поселке Новосинеглазово Советского района Челябинска скоро закончат благоустройство сквера, который создают здесь по программе инициативного бюджетирования в пределах домов по следующим адресам: улица Громова, 5-А, Ключевая, 7 и Челябинская, 20-В.

Глава Советского района Владислав Макаров и его заместитель Евгений Петров провели очередной выезд на объект благоустройства, констатировав, что работы находятся в завершающей стадии.

Как сообщает телеграм-канал районной администрации, на сегодняшний день подрядчик закончил трассировку тротуаров и подготовку щебеночного основания для асфальтирования.

«Установлены закладные под малые архитектурные формы, идет монтаж детских игровых комплексов и воркаут-снарядов. Проведена подготовка бетонного основания для укладки антитравматического покрытия на детской и спортивной площадках», - сообщили в администрации Советского района.

Кроме того, районные власти рассказали об устранении проблемы, решением которой занимались два последних месяца вместе с энергетиками. Так, к настоящему моменту удалось осуществить вынос электросетей для трех зданий по улице Громова, вместо воздушного кабеля - проложить подземный.

«Старые железобетонные столбы, размещавшиеся на месте будущих тротуаров и детской площадки, демонтируют. Новая линия наружного освещения в сквере уже смонтирована и прошла испытания. В ближайшие дни демонтаж спуска к воде, который будет иметь вид ступенчатого амфитеатра», - сообщили в районной администрации, добавив, что параллельно ведется ремонт фасадов соседних зданий и сооружений, устраняются иные замечания на прилегающей территории.

Напомним, на благоустройство нового общественного пространства из бюджета было направлено около 14-ти миллионов рублей. Еще 1,3 миллиона рублей вложила Объединенная металлургическая компания (ОМК), которая весной этого года профинансировала работы по очистке дна новосинеглазовского карьера от мусора и илистых отложений и наведению порядка в его прибрежной зоне.

Отметим, в 2023-м году пруд могут украсить лилии и кувшинки, которые очищают воду и хорошо приживаются в уральском климате. Это есть в планах благоустроителей.

Ранее челябинские власти подчеркивали, что все деревья в сквере на улице Громова будут сохранены. В следующем году планируется организация здесь видеонаблюдения и асфальтирование подъездных и подходных путей к благоустроенной территории.