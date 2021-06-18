В поселке Роза построят храм в честь великомученика и целителя Пантелеимона

В Розинском городском поселении (Коркинский муниципальный район, Челябинская область) будет возведен храм в честь великомученика и целителя Пантелеимона. Его построят напротив городской больницы №2 поселка.

Как сообщает пресс-служба Челябинской епархии, в праздник святой Пятидесятницы, 20 июня 2021 года, будет произведена закладка первого камня храма. Церемония начнется в 15 часов 30 минут.

Чин освящения закладного камня возглавит митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

Планируется, что Храм в честь великомученика и целителя Пантелеимона сможет вмещать одновременно более ста человек.

По проекту на территории церкви появятся причтовый дом, детская площадка и парковка для автомобилей.

Розинское городское поселение – небольшое муниципальное образование. На сегодня в поселке проживает чуть более 12,6 тысячи человек. Часть людей было отселено после приезда в поселок Владимира Путина (на тот момент председателя правительства). С того момента поселок стали называть «Путинская Роза».