Жители Розы жалуются, что на закрытый полигон в поселке вновь начали возить мусор

Жители Розинского городского поселения (Коркинский муниципальный район, Челябинская область) жалуются, что на закрытый 2,5 года назад полигон ТБО в поселке вновь стали возить мусор и интересуются у властей, почему это происходит.

«Почему в посёлке Роза, Коркинского района, снова начали возить мусор на свалку. Её же закрыли и было приказано рекультивировать. Уже третий день туда ездят мусоровозы» - написала Евгения Лопатина в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

В администрации Коркинского муниципального района пояснила, что свалка в поселке Роза не работает.

«Площадка на территории свалки использовалась перевозчиком ТКО (по техническим причинам) в течение двух дней для выполнения перегрузочных работ с одного вида транспорта на другой», - пояснили в мэрии.

Напомним, Розинская свалка была официально закрыта в январе 2019 года. Но в первое время. Но первое время на ней происходили пожары, зловонный дым от которых накрывал поселок.

На полигон приезжал губернатор Алексей Текслер. Было выделено 300 тысяч рублей на решение проблемы с пожарами. Тогда глава района Наталья Лощинина говорила, что на ликвидацию очагов возгораний и последующие ликвидацию и рекультивацию свалки необходимо три миллиона рублей. Но сначала свалку необходимо было поставить на кадастровый учет, узаконив новые границы. Работы по ликвидации свалки планировалось начать в 2020 году.