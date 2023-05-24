24.05.2023
Уральские силовики взялись за оружие в Челябинске
24.05.2023
«Добрые друзья» снова подарят особенным детям незабываемое лето в стиле ROCK
24.05.2023
Работодателей Челябинской области обучают подбору персонала в социальных сетях
24.05.2023
В ЮУрГУ подвели итоги многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» за 2023 год
24.05.2023
В Карталинском районе погибли два пассажира выехавшей на встречку иномарки
24.05.2023
Лось, который забежал в детский сад Златоуста, все-таки умер
В преддверии летних каникул на ЮУЖД стартовала акция «Безопасный транспорт»
19.05.2023
В МЧС назвали предварительную причину крупного пожара вблизи поселка Вязовая
16.05.2023
Железнодорожники обеспокоены ростом числа случаев травмирования граждан в Челябинской области
12.05.2023
С начала года на ЮУЖД выявлено 47 нарушений водителями правил при пересечении ж/д переездов
07.05.2023
Девятого мая вновь прозвучат «Гудки Победы»
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023