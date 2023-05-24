В преддверии летних каникул на ЮУЖД стартовала акция «Безопасный транспорт»

С 23 мая по первое июня сотрудники ЮУЖД присоединились к профилактической акции по предупреждению травмирования детей на объектах магистрали «Безопасный транспорт», организатором которой выступило Главное управление на транспорте МВД России.

Как сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», железнодорожники проводят для ребят в учебных заведениях уроки по безопасности, творческие конкурсы, интерактивные мероприятия и покажут тематические фильмы. Особое внимание уделят школам, которые находятся рядом с железной дорогой. Совместно с представителями транспортной полиции организованы проверки соблюдения несовершеннолетними правил нахождения на объектах железнодорожного транспорта.

Железная дорога – объект повышенной опасности, поэтому необходимо строго соблюдать правило: переходить пути только в установленных и оборудованных для этого местах – по пешеходным переходам, тоннелям, мостам, железнодорожным переездам, путепроводам, обозначенным соответствующими знаками, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Правила безопасного поведения проиллюстрированы видеороликами и мультфильмами, изготовленными ОАО «РЖД», которые доступны на официальном сайте ЮУЖД в разделе «Безопасность».