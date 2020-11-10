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В преддверии новогодних праздников хвойники Челябинской области взяты под особую охрану

Общество
Сегодня, 15:15
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За хвойными деревьями в преддверии новогодних праздников усилили контроль Главное управление лесами Челябинской области и подведомственные ему учреждения.

Лесные инспекторы совместно с сотрудниками полиции организовывают совместные рейды в местах возможных незаконных рубок и провоза новогодних деревьев. Также для предотвращения незаконных рубок хвойных молодняков будут организованы стационарные посты.

«В соответствии с действующим законодательством РФ предусмотрена административная и уголовная ответственность за незаконные рубки деревьев. Для граждан размер административных штрафов составит от трех до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей», – рассказал об ответственности за самовольно срубленные хвойные деревья начальник отдела госконтроля Главного управления лесами Челябинской области Алексей Шабунин.

Помимо уплаты штрафа, «черный» лесоруб обязан будет возместить ущерб, причиненный лесному фонду. Если его сумма составит пять тысяч рублей и более, то действия нарушителя повлекут за собой уголовную ответственность, предусмотренную ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальное наказание по данной статье – до шести лет лишения свободы.

Если при совершении незаконной рубки применяются механизмы, автомототранспортные средства, самоходные машины и другие виды техники, то размеры административных штрафов увеличиваются, а использованные орудия и срубленные деревья конфискуются.

В предновогодний период прошлого года было организовано 28 стационарных постов и проведено 1702 рейда. Выявлено 3 случая незаконной заготовки новогодних елей, срублено 271 дерево.

Жители и гости Челябинской области могут сообщить о незаконной рубке или уточнить информацию о проходящих в лесах рубках в региональной диспетчерской службе Главного управления лесами по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55.

Также можно оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф.

 

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