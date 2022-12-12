12.12.2022
Жительницу Троицка чуть не убил собственный мусор
12.12.2022
В преддверии новогодних праздников на ЮУЖД стартовал декадник «Безопасные каникулы»
12.12.2022
Жители Челябинска не могут месяц добиться того, чтобы коммунальщики привели в порядок бойлер
12.12.2022
«Ростелеком» обеспечил Фонбет Недели Звезд Хоккея 2022 в Челябинске скоростным интернетом
12.12.2022
Предприниматели назвали важный навык для успешного ведения бизнеса
12.12.2022
Консультация юриста: увольнение без отработки
В преддверии новогодних праздников на ЮУЖД стартовал декадник «Безопасные каникулы»
30.11.2022
Крепкие морозы не помешали встрече Деда Мороза с южноуральцами
28.11.2022
Поезд Деда Мороза не остановится в Златоусте, но подольше задержится в Миассе
26.11.2022
Почти пять тысяч водителей приняли участие в акции «Внимание, переезд!» на ЮУЖД
25.11.2022
Челябинские железнодорожники напомнили автомобилистам правила пересечения железнодорожных переездов
Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса
11.12.2022
«Пора прекращать спекуляцию»: челябинский депутат выступил в суде против перекраивания челябинского леса
10.12.2022
Детский ансамбль «Урал» выступит на закрытии Года культурного наследия народов России в Москве
09.12.2022
Впервые в "Зеленом рейтинге": Виктория Абрамченко отметила Челябинскую область в "ликвидации объектов накопленного вреда"
09.12.2022
Челябинский АНГЕЛ стал обладателем ордена Мужества и человеком года
08.12.2022