В преддверии новогодних праздников на ЮУЖД стартовал декадник «Безопасные каникулы»

С 12 по 21 декабря 2022 года на Южно-Уральской магистрали пройдет декадник «Безопасные каникулы». В ходе декадника будут организованы мероприятия по предупреждению транспортных происшествий с детьми и подростками.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, железнодорожники проведут для ребят в учебных заведениях уроки по безопасности, творческие конкурсы, интерактивные мероприятия и покажут тематические фильмы. Особое внимание уделят школам, которые находятся рядом с железной дорогой. Совместно с представителями транспортной полиции будут организованы проверки соблюдения несовершеннолетними правил нахождения на объектах железнодорожного транспорта.

Кроме того, 14 декабря на станциях Мисяш и Чебаркуль (Челябинская область) будет работать «Поезд знаний». «Поезд знаний» – это уникальный проект Южно-Уральской магистрали, не имеющий аналогов на сети ОАО «РЖД». Он курсирует по станциям ЮУЖД с целью проведения профилактической работы с учащимися образовательных учреждений, которые находятся в непосредственной близости от железнодорожной инфраструктуры, а также позволяет охватить учебные заведения, находящиеся в отдаленных районах.

К сожалению, несмотря на проводимую профилактическую работу, дети в силу своей беспечности и невнимания со стороны взрослых нарушают правила поведения на железной дороге и получают травмы. С начала 2022 года на полигоне ЮУЖД от наезда подвижного состава были травмированы четверо несовершеннолетних. В Курганской области травмировано трое несовершеннолетних, в Оренбургской – один подросток.

Железная дорога – объект повышенной опасности, поэтому необходимо строго соблюдать правило: переходить пути только в установленных и оборудованных для этого местах – по пешеходным переходам, тоннелям, мостам, железнодорожным переездам, путепроводам, обозначенным соответствующими знаками, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Правила безопасного поведения проиллюстрированы видеороликами и мультфильмами, изготовленными ОАО «РЖД», которые доступны на официальном сайте ЮУЖД в разделе «Безопасность».