В районной больнице Верхнеуральска сменился главврач

В центральной районной больнице Верхнеуральска (Челябинская область) сменился руководитель. Нового главврача представил коллективу замминистра здравоохранения

Как сообщили в пресс-службе администрации округа действующий главврач уходит на повышение - он переезжает в Челябинск, где продолжит свою деятельность в области здравоохранения.

В понедельник, 27 июля, заместитель министра здравоохранения области Евгений Ванин представил коллективу нового руководителя больницы. Исполняющей обязанности главврача приказом минздрава назначена учреждения Наталья Кузякина.

Ранее Наталья Викторовна работала заведующей поликлиникой № 2 АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть» Магнитогорска. Она по специальности акушер-гинеколог.

Верхнеуральская центральная районная больница является крупным районным медицинским центром. В настоящее время в лечебном учреждении проходит масштабная модернизация в рамках региональных проектов развития и нацпроекта «Здравоохранение».

По состоянию на 27 июля в Верхнеуральском районе зафиксировано 219 случаев коронавирусной инфекции, из них 215 - жители муниципалитета, 5 – имеют прописку в районе, но проживают в другом муниципалитете. В муниципалитете подтверждено четыре случая смерти пациента с коронавирусом: 51-летний мужчина, 83-летняя женщина, 88-летняя женщина, 80-летний мужчина. Причиной смерти первых двух стала ковидная пневмония, двух других - ишемическая кардиомиопатия и злокачественное новообразование (ковид сопутствующий).