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Катав-Ивановское чудо

Три хирурга, покинувшие Верхнеуральскую больницу из-за конфликта с главврачом, нашли новую работу

Хирурги Верхнеуральской районной больницы (Челябинская область), покинувшие медучреждение из-за конфликта с главным врачом, трудоустроились в Катав-Ивановскую больницу. В Катав-Ивановском районе приход сразу трех докторов называют чудом.

Как сообщает администрация Катав-Ивановского муниципального района, в хирургическое отделение районной больницы трудоустроились три врача, ранее работавших в Верхнеуральске: врач УЗИ Нуржалил Досонов, врач-онколог Одилбек Махмуджанов, хирург поликлиники, врач-эндоскопист Бахтиёр Жураев.

Глава района Николай Шиманович встретился с новыми медработниками. «До переезда в Катав-Ивановск они много лет отработали в больнице Верхнеуральска, являются профессионалами своего дела, уважаемы коллегами и пациентами, - отметили в районной администрации. - Поменять место работы пришлось из-за несогласия с политикой нового руководства медучреждения. По национальности – киргизы, очень открытие, позитивные люди».

Врачи рассказали, что не сразу приняли решение о переезде в район. Но, побывав в больнице, оценив имеющееся оборудование и узнав планы по ремонту и закупкам, определились окончательно.

Николай Шиманович отметил, что он лично очень рад приходу в район профессиональных медработников. Особенно это ценно в условиях имеющегося дефицита кадров. По словам Николая Ивановича, к нему уже поступают положительные отзывы на работу новых врачей. «Все характеризуют вас как настоящих профессионалов и очень приятных в общении людей», - подчеркнул глава и выразил надежду, что доктора останутся в районе надолго.

Руководитель Катав-Ивановской больницы Елена Шильцына призналась, что до сих пор не может поверить в удачу. «Иначе как чудом их появление у нас не назовешь, - уверена главврач. - Их появление буквально вдохнуло новую жизнь в наше учреждение».

В настоящее время новым врачам предоставили муниципальные квартиры. Для приехавших специалистов планируется построить коттеджи со всеми необходимыми коммуникациями для комфортного проживания. Соответствующую программу сейчас разрабатывают в региональном правительстве, уточнили в мэрии.

На период временного дефицита кадров (после ухода врачей) в районной больнице Верхнеуральска оказывали помощь жителям высококвалифицированные специалисты - хирурги из Челябинской областной больницы и больницы скорой помощи (ОКБ-3).

«С марта 2021 года в Верхнеуральской районной больнице в штате работает новый хирург, второго специалиста принимают в штат с пятого апреля», - сообщили агентству в пресс-службе минздрава региона.

Также в апреле на работу в Верхнеуральскую районную больницу планируют выйти новые специалисты: офтальмолог, педиатр и анестезиолог-реаниматолог.

Напомним, в начале февраля 2021-года сразу несколько хирургов написали заявление на увольнение после конфликта с главным врачом. В больницу была отправлена комиссия минздрава области для разрешения конфликтной ситуации. Руководитель была временно отстранена от исполнения обязанностей главврача. Комиссия не выявила явных нарушений в работе больницы. Главврач Наталья Кузякина продолжила руководить больницей.