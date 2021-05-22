Верхнеуральский хирург из Африки Хабиб Хатим: Я выбрал медицину, чтобы дарить людям счастье

В Челябинской области отделение хирургии в больнице Верхнеуральска возглавил хирург-онколог из африканской Республики Судан Хабиб Хатим Сарноуб Элдав. Доктор рассказал журналисту агентства «Урал-пресс-инфом», почему он выбрал своей профессией помощь людям и как оказался в русскоговорящей среде.

Где вы учились?

- Я учился в Судане в высшей школе. Потом в юности уехал в Украину, Одессу. Там учился на бакалавра, потом была магистратура, потом стажировка. В Одессе проработал два года. Вернулся домой, там поработал, а дальше приехал в Краснодар. В России я уже около четырех лет. А в русскоговорящей среде около 16 лет.

Для дальнейшего обучения на врача вы выбрали университет в Одессе. С чем связан этот выбор?

- Наверное, это судьба, телепатия… Для того, чтобы встретить свою супругу. Я познакомился с ней в Украине. А, в общем, в Одессе для меня была доступна медицина. Чтобы выучиться на врача.

Почему решили связать свою жизнь с медициной?

- Я с раннего возраста любил медицину. Может быть, я не совсем сознательно сделал выбор. Но потом я начал познавать медицину. И понял: это шанс помогать людям. Постепенно начал углубляться в нее, узнавать детали.

Почему вы выбрали хирургию? Это достаточно сложная область медицины.

- Да, хирургия – сложная профессия. На меня повлияло то, что мои родственники стали хирургами. А потом, когда я углубился в хирургию, это стало моим сознательным выбором. Этот метод нужен, чтобы дарить людям счастье, чтобы они дольше находились с близкими и любимыми.

В чем различие работы хирурга в Судане и в России?

- Различие в методах лечения и болезнях. Судан находится ближе к тропикам. И медицина развивается в этом направлении. В России есть болезни, связанные с обморожениями. И надо находить оптимальные решения для таких случаев. А в Судане нет зимы, и сейчас там температура достигает 40-45 градусов. И там обморожениями не занимаются.

Как вам климат на Южном Урале?

- Климат радостный, прекрасный. Здесь намного приятней, чем, где я был. Воздух свежий, чистый. Мне понравился.

Ведете социальные сети о жизни в России?

- Нет, - смеясь ответил доктор. – Я пользуюсь только электронной почтой. И еще смотрю Youtube.

Напомним, к работе в больнице Верхнеуральска Хабиб Хатим Сарноуб Элдав приступил 17 мая. Зарубежный специалист окончил Одесский медицинский университет. Владеет арабским, русским и английским языками.

Для справки:

Хабиб Хатим Сарноуб Элдав родился первого января 1982 года в городу Хартум (Судан). Женат.

В 2006 году окончил Одесский государственный медицинский университет (Украина), в 2010 году – магистратуру по хирургии этого университета. С 2011 по 2013 году стажировался по хирургии на базе Одесской областной клинической больницы.

В 2019 году получил сертификат по хирургии, в декабре 2020 года - диплом специалиста по онкологии.

Имеет действующие Сертификаты специалиста по хирургии и специалиста по общей практике, выданные медицинским советом Судана.

С сентября 2014 по сентябрь 2016 года трудился врачом приемного отделения в Омдурманском учебном госпитале (Судан). Параллельно с сентября по декабрь 2015 года работал врачом-хирургом в Хартумской государственной учебной больнице (Судан). С декабря 2015 по сентябрь 2017 года - врач-хирург в Омдурманском учебном госпитале.

С ноября 2019 года по апрель 2021 года работал врачом-хирургом, потом врачом-онкологом в поликлинике Краснодара.