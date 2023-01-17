В роддоме Челябинска установили рекорд в пятницу 13-го

В пятницу, 13 января 2023 года, в клинике Южно-Уральского государственного медицинского университета (Челябинск) родилось рекордное количество малышей, сообщает пресс-служба ЮУГМУ.

«Для роддома университетской клиники каждая пятница, которая выпадает на 13-е число, - необычный день, когда происходит настоящий бэби-бум. Минувшая пятница не стала исключением», - сообщили в пресс-службе клиники. В пятницу, 13 января, в роддоме клиники появилось на свет 19 малышей, в том числе 10 девочек и девять мальчиков. Из общего числа новорожденных - четверо «торопыжек».

Самая маленькая кроха весит 1,3 килограмма. Самым крупным малышом тоже стала девочка - 3,66 килограмма.

Малышей назвали Алиса, Эльнур, Василий, Степан, Иван, Тимофей, Анастасия, Анна, Софья. В числе новорожденных также две Златы и две Марии.

«Каждый раз в преддверии пятницы 13-го мы живем в ожидании, что будет много родов. Этот год не стал исключением. Мы даже в шутку пробовали выключать свет в нерабочих помещениях, чтобы меньше слеталось к нам народу, но это не дало своего результата», - поделилась заведующая отделением новорожденных Клиники ЮУГМУ Елена Петрашева.

Всего с начала нового года в роддоме университетской клиники родилось 112 малышей. Все они обследованы в рамках расширенного неонатального скрининга. На сегодняшний день все результаты отрицательные, отметила Елена Петрашева.