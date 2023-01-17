17.01.2023
Снеговики-добряки соберутся на флешмоб в Челябинске
17.01.2023
Банк заблокировал онлайн-приложение, но упорная челябинка все равно взяла полмиллиона для мошенников
17.01.2023
Сняты ограничения: Виталий Безруков может вернуться на «экологическую» работу
17.01.2023
В лесу Сосновского района молодой парень едва не замерз в поисках «закладки»
17.01.2023
Количество случаев травмирования граждан на ЮУЖД в Челябинской области снизилось
17.01.2023
Замглавы Магнитогорска останется в СИЗО
В роддоме Челябинска установили рекорд в пятницу 13-го
12.01.2023
Врач клиники ЮУГМУ назвала виды спорта, которые помогут снизить риск развития онкологии
11.01.2023
У всех новорожденных Челябинской области берут анализы из пятки, чтобы выявить наследственные заболевания
30.12.2022
Врачи клиники ЮУГМУ спасли пожилую челябинку с опухолью и заболеванием сердца
28.12.2022
Новорожденным «декабрятам» Челябинска связали новогодние костюмы
Сирота из Магнитогорска утверждает, что чиновники дали ему квартиру женщины, которая находится в психушке
16.01.2023
Южноуральцы уже жалуются на школу, которую завтра губернатор торжественно откроет
16.01.2023
В понедельник - десятый день Святок
16.01.2023
Немного косметики и слез: фотосессии для жен бойцов СВО продолжаются в Челябинской области
14.01.2023
В ночь с 13 на 14 января южноуральцы встретят Старый Новый год, в субботу отметят Васильев день
13.01.2023