Вчера, 13 марта, в Ростов-на-Дону отправился гуманитарный груз из Челябинска. Сбор и отправку гуманитарной помощи беженцам из Донбасса организовало региональное отделение партии «Справедливая Россия – За правду».

Идею предложил депутат Заксобрания Владимир Бекишев. Будучи сельским предпринимателем, он решил загрузить собственную машину необходимыми беженцам продуктами и доставить этот груз в Ростов-на-Дону. Региональное отделение «СР-ЗП» активно поддержало своего коллегу.

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«В нашем характере – не оставаться безучастными к бедам других, – сказал руководитель фракции «Справедливая Россия» в ЗСО Василий Швецов. – Мы помогли деньгами, смогли привлечь к этой акции фирму «Макфа», которая выделила 500 килограммов макаронных изделий. Делаем мы это от всей души».

Всего беженцам будет доставлено полторы тонны самого необходимого: круп, консервов, растительного масла, муки.

«Вместе с моим другом мы сами ведем машину с гуманитарным грузом до Ростова-на-Дону, который принял тысячи беженцев, – рассказал Владимир Бекишев. – Хочется как можно быстрее доставить продукты. Трудно даже представить, в какой ужасной ситуации оказались люди, вынужденные бросить свои дома».

К акции также присоединилась фирма «Фламинго-маркет», производящая печенье.

Депутат намерен в Ростове поработать волонтером и раздать сладости детям Донбасса. Кроме того, груз помогали собирать жители поселков Терема, Садовый и Кременкуль.

Депутаты «СР-ЗП» будут следить ходом экспедиции. Владимир Петрович обещал присылать фотоотчеты из тех российских городов и сел, которые будет проезжать.