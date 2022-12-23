В ряде школ Челябинска каникулы начнутся досрочно - с 26 декабря

В связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в некоторых школах Челябинска зимние каникулы начнутся раньше запланированного срока, часть школ продолжит обучение в дистанционном формате. Решение о начале каникул каждое образовательное учреждение принимает самостоятельно, сообщили в администрации города.

«После 25 декабря, в соответствии с календарными графиками школ, в учреждениях начинаются зимние каникулы. Такие решения принимаются в каждом учреждении самостоятельно, - пояснили в мэрии. - В некоторых школах Челябинска в последнюю неделю декабря начнутся зимние каникулы, в других в это время часть занятий проведут с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, уделят внимание индивидуальной работе с обучающимися».

Так, в образовательном центре «Ньютон» в Челябинске каникулы должны были начаться 27 декабря. Но учебные занятия в школе решили завершить в пятницу, 23 декабря и с 26 декабря отправить детей на каникулы (по сути, они начнутся уже в субботу, 24 декабря).

Сегодня завершается вторая четверть и в ряде других школ города. А в образовательном центре №5 ученики продолжат учиться на следующей неделе -с 26 по 28 декабря, но в дистанционном формате.

В администрации города также отметили, что каждая образовательная организация самостоятельно принимает решение и о проведении новогодних мероприятий.

«Ответственность за сохранность здоровья детей в образовательной организации несет руководитель, которые взвешивает все риски при принятии решений», - подчеркнули в мэрии.

В Челябинске на сегодня часть классов закрыто на карантин или переведено на дистант в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ и гриппом. В управлении образования Челябинска напомнили, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, решение о приостановлении образовательного процесса в классе может быть принято учреждением в связи с одновременным отсутствием 20% (и более) обучающихся. Также образовательной организацией может быть организовано обучение с применением дистанционных технологий.

Как уже сообщало агентство, в связи с резким ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом в Озерске и Снежинске школьники переведены на дистанционный формат обучения до конца текущей недели, а со следующего понедельника, 26 декабря, досрочно уйдут на каникулы.