В садике села Кизильское установили глухие окна – не проветрить

В детском саду села Кизильское (Челябинская область) установили глухие окна, которые нельзя открыть для проветривания помещений. Об этом факте сообщают общественники из Народного фронта.

Родители малышей, обеспокоенные данным обстоятельством, попросили о помощи ОНФ, а представители движения, в свою очередь, направили обращение в Роспотребнадзор. Надзорное ведомство провело проверку, подтвердив факты нарушений.

Специалисты ведомства составили протокол и потребовали от руководства детского садика исправить нарушения. Кроме того, в ближайшее время в учреждении состоится выездная проверка экспертов ОНФ совместно с прокуратурой.

«Закрытые окна могут усложнить эвакуацию в случае ЧС. Кроме того, сам факт наличия глухих конструкций в группах – это прямое нарушение требований ГОСТ, ведь помещения, предназначенные для пребывания детей, должны регулярно и полноценно проветриваться», - подчеркнули активисты Общероссийского Народного фронта.