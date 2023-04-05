В Советском районе Челябинска наградили победителей конкурса «Человек года»

В Челябинске, во дворце детского творчества, четвертого апреля состоялась традиционная, 23-я церемония награждения победителей конкурса «Человек года Советского района».

Среди гостей мероприятия были жители и гости района, депутаты различных уровней, руководители и сотрудники предприятий и учреждений, представители общественных организаций.

В начале церемонии за особый вклад в развитие муниципалитета звание «Почетный гражданин Советского района» было присвоено спортивному директору футбольного клуба «Челябинск» Михаилу Шафигулину, председателю профсоюза работников образования и науки Советского района Наталье Кнутаревой.

Почетных граждан поздравили глава Советского района Владислав Макаров и председатель Совета депутатов Сергей Найденов. Участие в церемонии принял председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт.

Победители конкурса «Человек года-2022» в Советском районе были определены в десяти номинациях. Награждение проводили руководители областного и городского уровней, в том числе депутаты думы Челябинска, избранные от Советского района Виталий Рыльских, Сергей Овчинников и Виталий Паутов.

Виталий Паутов вручил памятную статуэтку в одной из самых значимых номинаций – «Благотворительность», где победителем стало АО «Трубодеталь» – основной социальный партнер администрации Советского района.

В своем выступлении Виталий Паутов отметил, что ему особенно приятно награждать руководство завода «Трубодеталь», с которым у него давно сложились дружеские конструктивные отношения, ведь предприятие находится на территории его депутатского округа, в его родном поселке Новосинеглазово.

По-настоящему праздничной атмосферу события сделали яркие музыкальные номера, поддержка коллег номинантов и аплодисменты зрительного зала.