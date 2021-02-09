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В среду озвучат имя нового главврача больницы Верхнеуральска, где произошел конфликт

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В среду озвучат имя нового главврача больницы Верхнеуральска, где произошел конфликт

Исполняющая обязанности главного врача районной больницы Верхнеуральска (Челябинская область), где из-за конфликта написали заявления на увольнение несколько хирургов, лишилась занимаемой должности. В среду, 10 февраля, министр здравоохранения Юрий Семенов назовет имя нового руководителя лечебного учреждения.

Напомним, в Верхнеуральской больницы произошел конфликт между главврачом и частью сотрудников, который вылился в публичную плоскость. В результате неурегулированных разногласий по размерам заработных плат трое хирургов одновременно написали заявления об увольнении. Правда, двое докторов потом «остыли» и продолжили работу.

«В любом конфликте сложно понять, кто прав, кто виноват. Есть часть вины и за главврачом, которая не довела и грамотно не разъяснила, в том числе хирургам, информацию по начислению заработной платы и объемам их нагрузки. С другой стороны, есть резкие движения со стороны некоторых врачей», - рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 10 февраля.

Министерство здравоохранения области провело проверки связаны с работой медицинского учреждения в целом. После конфликта главврач была временно отстранена от занимаемой должности.

По словам Ирины Гехт, главный врач больницы временно исполняла возложенные на нее обязанности руководителя. «Приказ об исполнении обязанностей утратил силу», - сообщила первый замглавы региона.

В среду в больницу приедет министр здравоохранения региона Юрий Семенов и пообщается с сотрудниками учреждения здравоохранения. «И затем будет принято решение, которое, прежде всего, удовлетворит коллектив, и министерство здравоохранения, как учредителя этой организации, - отметила Ирина Гехт. - Думаю, завтра окончательное решение будет озвучено».