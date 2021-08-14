В субботу православные отмечают происхождение честных древ Животворящего Креста Господня

В субботу, 14 августа, православные Челябинской области отмечают происхождение честных древ Животворящего Креста Господня. Накануне, на вечерней службе, для поклонения выносится Святой Крест.

Как сообщает Челябинска епархия, праздник Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня возник в Византийской империи. В южной стране именно в августе усиливались эпидемии. Медицина в то время была развита слабо, и люди не знали, как защитить себя от гибели. Спасения христиане могли искать только у Бога и Православной Церкви. Для укрепления верующих священнослужители Константинополя выносили Животворящий Крест, на котором был распят Иисус Христос. В течение двух недель святыню носили по городу, совершая молебны.

В пятницу, 13 августа, митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил вечернее богослужение в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска.

После великого славословия владыка вынес Большой деревянный Крест из алтаря в сопровождении духовенства и со святыней в руках обошёл весь кафедральный собор и возложил его на украшенный цветами аналой в центре храма.

Под пение тропаря «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим» духовенство и прихожане совершили три земных поклона. Всех молящихся правящий архиерей помазал освященным елеем.

В народе этот праздник называется «Медовый Спас». Спас называют медовым потому, что соты в ульях к этому времени наполнены до отказа, и пасечники приступают к сбору.

Медовый Спас приходится на первый день Успенского поста, предваряющего великие праздники Преображения Господня и Успения Божией Матери. Успенский пост продлится с 14 по 27 августа.