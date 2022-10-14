14.10.2022
В Тракторозаводском районе Челябинска появился новый благоустроенный уголок
14.10.2022
Обязанности первого замминистра сельского хозяйства Челябинской области возложили на Литвинова
14.10.2022
К чуриловцам вернулась вода
14.10.2022
Волонтеры и сотрудники ЮУГМУ учат госавтоинспекторов оказывать первую помощь
14.10.2022
Сотрудники ГИБДД Челябинска задержали наркозакладчиков
14.10.2022
В погоне за длинным рублем потеряла миллионы
В Тракторозаводском районе Челябинска появился новый благоустроенный уголок
Пешеходная часть улица Бажова преобразилась по желанию горожан
13.10.2022
Наталья Котова посмотрела, как преображается Центральный район
13.10.2022
В челябинском Шаголе благоустроили два двора
11.10.2022
Работа над ошибками: подрядчик заново укладывает асфальт перед челябинским ДК
10.10.2022
В инклюзивном сквере Челябинска подготовили место под установку общественного туалета
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022
Для Украины настал Судный день
10.10.2022