В Тракторозаводском районе Челябинска появился новый благоустроенный уголок

В Тракторозаводском районе Челябинска появилось новое благоустроенное общественное пространство – пешеходная зона на улице Бажова, от дома №36 до улицы Лобачевского.

Работы по благоустройству завершились в сентябре. Старый асфальт сменило новое мощение, появилось освещение, были установлены скамейки и урны. Пешеходам добавили дорожек, вдоль основного пути обустроили обособленную велосипедную полосы, чтобы прогуливающиеся челябинцы и любители покрутить педали не мешали друг другу.

Рядом со школой организовали зону отдыха с лавочками, бетонными дорожками и галькой, где можно с комфортом отдохнуть среди деревьев и сделать красивые фотографии. Напротив образовательного учреждения предусмотрели парковку, чтобы родителям, привозящим детей на учебу и забирающим их с уроков, было удобно и чтобы они не создавали проблем на дороге.

Рядом с зоной отдыха появились воркаут-площадка и пергола с качелями. Вдоль проезжей части высадили дополнительные деревья.

Территорию благоустроили по программе «Формирование комфортной городской среды». Концепция была придумана бюро «Мысли» при сопровождении городского управления по архитектурно-градостроительному проектированию и Агентства инновационного и инвестиционного развития Челябинска.

Пешеходную зону по улице Бажова в качестве одного из девяти объектов благоустройства текущего года жители выбрали еще прошлой зимой, приняв участие в голосовании на портале «Активный житель 74».