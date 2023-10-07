«В тылу война совсем другая»: патриотический слет общества слепых проходит в Челябинске

В эти выходные в Челябинске проходит Всероссийский патриотический слёт общества слепых «В тылу война совсем другая».

70 участников-инвалидов по зрению представят делегации Иркутской, Самарской, Саратовской областей, Республики Татарстан и, конечно, Челябинской области.

В мероприятии принимают участие авторы литературных произведений и солисты с инвалидностью по зрению, самодеятельные коллективы, в составе которых не менее 50% слепых и слабовидящих.

«Такое мероприятие в системе ВОС проводится впервые, это пилотный проект. Мы долго думали в какой форме его проводить. Будет экскурсия, возложение цветов к памятнику «Труженики тыла», потому что нам интересно показать город представителям других регионов», - отметила председатель Челябинской областной организации ВОС Татьяна Савицкая.

Делегация Челябинской области представит Выставку «Мы ковали Победу в тылу», а также интерактивный показ моделей военной техники времён Великой Отечественной войны. Все экспонаты и модели выставок участники смогут «посмотреть» тактильно.

В рамках слета состоятся два конкурса: Всероссийский литературно-публицистический конкурс ВОС «В тылу война совсем другая» и Всероссийский конкурс патриотической песни «Годы военные. Судьбы людские».

Гала-концерт пройдет восьмого октября в 12 часов в областном реабилитационном культурно-спортивном центре ВОС (Челябинск, ул. Энгельса, 39).

Организаторами мероприятия выступили Культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС (г. Москва), Челябинская областная организация ВОС, Челябинский областной реабилитационный культурно- спортивный центр ВОС.